Vítor Hugo Correa encara as duas últimas etapas do Superbike Brasil

O piloto vargengrandense de motovelocidade, Vítor Hugo Correa, 12 anos, iniciou nesta semana uma maratona para o encerramento da temporada 2022 do Superbike Brasil. O piloto está neste final de semana em Goiânia, onde vai disputar a nona etapa do campeonato e depois segue para São Paulo, onde será disputada a última prova, no circuito de Interlagos.

Vítor Hugo, filho de Lucimeire e Vladimir Correa, da Eleven Construções Metálica, vem de duas corridas onde ficou em terceiro lugar em provas bastante disputadas, definidas nos últimos centímetros antes da linha de chegada.

Neste domingo, às 9h, ele corre no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). E no dia 27 de novembro, ele compete a última prova do ano. A 10ª etapa será em São Paulo, no Circuito de Interlagos.

O piloto corre na categoria Honda Junior Cup e quem quiser acompanhar o desempenho do piloto, a corrida tem início previsto para as 9h, e será transmitida ao vivo pelo canal do youtube do Superbike Brasil, pelo endereço www.youtube.com/SuperBikeBrasil.