4º Mega Leilão de Gado da Associação Setembro será no fim do mês

O 4º Mega Leilão de Gado em prol da Associação Setembro, da Paróquia Sant’Ana e da Paróquia Nossa Senhora Aparecida acontecerá no dia 26 de novembro, próximo sábado. O evento será no Barracão de Eventos da Paróquia São Joaquim, no Jardim Dolores.

Além do leilão de gado, o evento contará com o tradicional almoço, com costela e porco à paraguaia, arroz, tutu de feijão e salada verde. Os ingressos para o almoço serão vendidos pelo valor de R$ 40,00 e crianças até os 12 anos não pagam.

De acordo com o informado, toda a arrecadação da Associação Setembro será revertida para compra de materiais e equipamentos para atender as necessidades mais urgentes das entidades assistenciais auxiliadas pela associação, como o Hospital de Caridade, a Sociedade Humanitária, Casa Dom Bosco, Casa de Passagem, Associação Lucas Tapis, Amigos da Cultura, APAE e Mão Amiga.

“São oito entidades amparadas pela Associação e através de eventos como esse, podemos contribuir para melhoria do atendimento daqueles que mais precisam”, disse Thaisa Pavan, da Associação Setembro.

Ela informou que o leiloeiro será o Tal Leilões, como nos outros anos. Porém, a novidade é que o leilão acontecerá no modelo híbrido, presencial e online, sendo transmitido ao vivo com Bruno Ribeiro e Elite Agronegócio. “Então, as pessoas também podem dar lance durante a transmissão ao vivo online”, explicou.

Segundo Thaisa, serão leiloadas, aproximadamente, 200 prendas. Todas elas são fruto de doações. Quem quiser colaborar com a doação de mais prendas, pode entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99441-8499. Cada doador receberá dois convites de cortesia para o almoço.