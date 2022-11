Abertura da Copa 2022 será neste domingo, dia 20

Na quinta-feira, dia 24, Seleção Brasileira de Futebol estreia na competição mundial no Catar, rumo ao hexacampeonato

A Copa do Mundo 2022 no Catar terá sua cerimônia de abertura neste domingo, dia 20, a partir do meio-dia, antes da partida entre o time do Catar e os atletas do Equador. No Estádio Al Bayt, em Al Khor, que fica a 35 km da capital Doha, as atrações vão entreter e apresentar um pouco da cultura do Catar.

Uma pesquisa da Offerwise, contratada pelo QuintoAndar, divulgada nesta quarta-feira, dia 16, indica que a maior parte dos brasileiros (67%) diz que é “muito provável” que veja os jogos do Brasil na Copa do Mundo, apesar das partidas da fase de grupos ocorrerem em dias úteis e em horário comercial. Outros 23% afirmam que é provável que assistam aos jogos. Os que dizem que é pouco provável somam 10%.

O instituto também perguntou aos entrevistados se eles estavam confiantes no hexa e 50% dos entrevistados afirmaram que sim e 7% acham que é pouco provável.

A pesquisa aponta também que a maioria dos entrevistados pretende ver os jogos em casa (77%), na casa de amigos próximos ou parentes (37%) e em bares ou restaurantes (26%). Os que pretendem ver no trabalho são 22%. Esta pergunta permitia a escolha de mais de uma opção, por isso a soma do percentual supera 100%.

O levantamento indica ainda que a maior parte dos brasileiros (52%) afirma estar por dentro de tudo da Copa do Mundo. Os que dizem que “acompanham apenas algumas coisas sobre o assunto” são 35% e os que afirmam não acompanhar nada 12%.

A pesquisa foi feita por meio de um questionário online. Foram entrevistados 1.500 homens e mulheres com 18 anos ou mais, de todas as classes sociais, nas cinco regiões do Brasil. O levantamento foi feito de 24 a 27 de outubro e tem margem de erro de três pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%.

Seleção Brasileira

A seleção brasileira de futebol estreia na Copa do Mundo do Catar nesta quinta, dia 24, às 16h, em partida válida pelo Grupo E, que além de Brasil e Suíça ainda conta com Sérvia e Costa Rica.

As três partidas da seleção brasileira na primeira fase caem em dias de semana, no horário de expediente, sendo quinta, dia 24, às 16h, contra Sérvia, dia 28, às 13h, contra Suíça, e dia 2 de dezembro, às 16h, contra Camarões.

Se for classificado para as outras fases, serão mais um ou dois dias úteis com jogos, dependendo da classificação no grupo.

Palpite

A Gazeta de Vargem Grande perguntou para pessoas ligadas ao esporte qual o seu palpite para este primeiro jogo da Seleção Brasileira, que acontece na quinta-feira, dia 24, contra o time da Sérvia, às 16h.



Vinícius Andrey Ronqui da Silva: Brasil 1 x 0 Sérvia

Marta Ranzani: Brasil 2 x 0 Sérvia

Lígia Ligabue: Brasil 2 x 0 Sérvia

Felipe Carossi: Brasil 2 x 0 Sérvia

O que esperar

O fisioterapeuta e professor de educação física, Felipe Carossi, acredita que por ser a estreia da seleção na Copa, a tendência do jogo é ser mais difícil, mais pegado, mas ainda assim, ele arrisca na vitória do Brasil por 2 a 0.

O professor de educação física Vinícius Andrey Ronqui da Silva espera para a primeira disputa do Brasil, que será contra a Sérvia, um jogo bem equilibrado tecnicamente. “Porém, acredito que o fator emocional não irá proporcionar um placar elástico para nossa seleção, então para o dia 24, o meu palpite será 1 a 0 para o Brasil”, disse.

No clima da Copa

O comércio de Vargem Grande do Sul já está no clima da Copa do Mundo 2022. Com a abertura sendo neste domingo, dia 19, e o primeiro jogo do Brasil sendo já na próxima quinta-feira, dia 24, a cidade começa a entrar no clima do mundial.

A loja Fortaleza Modas, à Rua Hermenegildo Cossi, nº 915, investiu na decoração e enfeitou parte da rua com bandeirinhas e fitilhos verdes e amarelos, além de uma bandeira do Brasil. Alerson Poiano Celeiro, gerente da loja, comentou que a decoração levou cerca de umas três horas para ser concluída e que trouxe um clima diferente para a rua. “Nosso objetivo foi animar o pessoal, já começar com o espírito de torcida e tentar quebrar aquele clima pesado que estava desde a pandemia”, afirmou.

Ele disse que a vizinhança aprovou, especialmente as crianças, que acompanharam o trabalho e elogiaram a decoração. “Esperamos que motive mais gente a fazer essa decoração e animar as pessoas a torcer pela seleção”, disse.

Rua do Comércio vai ganhar pinturas da Copa

Neste domingo, dia 20 será feita uma ação na Rua do Comércio, de pintura de rua, com o tema Copa do Mundo. A iniciativa é do vereador Canarinho (PSDB), tem apoio da empresa vargengrandense Eko Tintas, parceira da prefeitura que vai fechar o trânsito para que o pessoal possa participar e é aberta ao público em geral.

“Estava vendo TV à noite e vi uma pintura dessas e pensei ‘nossa, faz tanto tempo que não tem uma pintura de rua em Vargem, né?”, comentou Canarinho à Gazeta, se recordando das ações ocorridas principalmente na década de 1980 e 1990 na rua do Comércio, quando havia até concurso e mais recentemente, em frente ao Tênis Clube. “Eu pensei porque não aproveitar a Copa e dar uma enfeitada em alguma rua?”, disse. Ele então pediu autorização à prefeitura, que vai apoiar na questão de trânsito e também à Eko Tintas, que vai fornecer as latas de tinta para o evento. “Está tendo uma repercussão fantástica. Fiquei bastante contente de lembrar os tempos que a gente divertia sem celular”, finalizou Canarinho.

Quem quiser fazer sua pintura e demonstrar sua torcida pelo Brasil, pode participar da ação que será neste domingo, dia 20, às 8h, na rua do Comércio, em frente à Praça da Matriz.