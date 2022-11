Café Bombonière esteve na Semana Internacional do Café

Um dos eventos mais importantes da cafeicultura em todo mundo, a Semana Internacional do Café (SIC), aconteceu nesta semana, em Belo Horizonte. De 16 a 18 de novembro, produtores, indústria do setor, entidades agrícolas e amantes do café puderam conhecer novidades, acompanhar concursos e ver de antemão novos produtos. Entre os visitantes do evento estava Vagner Luís do Nascimento, proprietário do Café Bombonière, cafeteria referência em cafés especiais em Vargem Grande do Sul e região.

Em entrevista à Gazeta, Vagner falou sobre a experiência de participar da feira não apenas como empresário do setor, mas também como amante da bebida mais tradicional do país. “Desde a inauguração do Café Bombonière, em 5 de janeiro de 2019, venho junto com minha esposa Adriana, buscar uma maior especialização na qualidade do café e uma inovação na hora de servir o produto ao cliente. Em consonância às dificuldades enfrentadas na pandemia, estamos buscando formas de se adequar à conjuntura e compreender que o processo de luta faz parte da vida”, explicou.

“Todos que me conhecem, sabem que sempre sonhei e, além disso, sempre lutei. Lembro-me de quando criança, das vezes que minha mãe me levava ao trabalho na cafeicultura, ela, mulher lavradora, que precisava do trabalho bruto à luz do sol, para ajudar nas despesas de casa”, recordou Vagner. “Foi, primeiramente, nesse espaço rural que houve o estopim da minha relação com o café”, disse.

Assim, entre 16 e 18 de novembro, ele contou que pode realizar um sonho. “Participei da décima edição da Semana Internacional do Café (SIC), a maior Feira de Café do Mundo. Desde quando abri o Café Bombonière, tive o anseio de participar desse evento e me conectar às inúmeras linhas de conhecimento que englobam o café: desde o plantio até a colheita, desde o pó à bebida. O objetivo principal desse evento é baseado na troca de conhecimento, oportunidades e inovações dentro do mundo do café, além de poder contar com um bom networking entre os baristas, profissionais na área do café”, explicou.

Entre os eventos da feira, Vagner destacou uma palestra com os povos originários. “Que foram os primeiros a cuidarem do café no Brasil. Bacana que esta foi a matéria da redação do Enem esse ano”, observou.

Ele também destacou que o mercado de cafés especiais é o que mais cresce no Brasil e no mundo, pois as pessoas estão buscando a melhor qualidade do café. “Buscam o diferente, desde cafés exóticos, cafés com notas frutadas, chocolate, floral, melaço e diversas outras, café com acidez, doçura, corpo. Um mundo de complexibilidade. Além disso, hoje no mundo do café, o leite de vegetais está ganhando muito espaço, com diversas marcas”, avaliou.

Ele também comentou que todo o conhecimento adquirido é trazido para o dia a dia da cafeteria. “Hoje, através de uma labuta de 4 anos, o Café Bombonière é uma referência em cafés especiais na região, trazendo métodos e uma diversidade de cafés, sempre preocupado e trabalhando com carinho para que o cliente tenha a melhor experiência possível. Todos que me conhecem sabem que sempre sonhei e, além disso, sempre lutei”, contou.

Ao longo desses anos, o Café Bombonière já trouxe para Vargem novidades internacionais, como o Orfeu Cafés Especiais, que em 2021 foi premiado pela 29° vez consecutiva pelo Cup of Excellence, um concurso internacional considerado o Oscar do Café Especial.











Baristas referências nacionais, Emerson Nascimento (Coffee Five Rio de Janeiro), Daniel Vaz (Five Roasters Rio de Janeiro), Tiaguinho (embaixador do Naveia Curitiba) e Daniel Munari (Royalty Curitiba). Foto: Arquivo Pessoal