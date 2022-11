Uma lhasa apso que é uma fofura. Essa é a Mell, a cachorrinha do casal Silvia Paluan Fassina e Marcelo José Fassina.

A estrela da coluna Momento Pet dessa semana foi adquirida pelo casal em uma feira em Poços de Caldas e desde então vem recebendo muito carinho e retribuindo com o amor que só um animalzinho sabe oferecer a quem faz parte da vida dele.

Mell frequenta o pet shop todas as semanas para tomar banho, além de estar sempre com as vacinas em dia. A ração é própria para a raça e ela adora comer frutas. Segundo o casal contou à coluna, Mell é a verdadeira “dona da casa”, além de ser muito inteligente e companheira.

