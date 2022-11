Jogos da seleção alteram horários de empresas e escolas

Para que os servidores públicos tenham a oportunidade de torcer pela seleção, a prefeitura determinou que as repartições públicas municipais funcionem em horários diferenciados, para que os servidores possam acompanhar os jogos do Brasil.

De acordo com o Decreto nº 5.699, de 31 de outubro de 2022, foi alterado o horário de funcionamento dos departamentos da Prefeitura Municipal e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) de Vargem Grande do Sul, nos dias dos jogos de futebol da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, durante a fase de grupos e jogos posteriores.

Nos jogos com início às 12h, o expediente será das 7h às 11h30, ininterruptamente. Nos jogos com início às 13h, o expediente será das 7h às 12h30, ininterruptamente. Nos jogos em que o horário de início ocorrer às 16h, o expediente será das 7h às 15h30, com 1 hora intrajornada para repouso/alimentação.

Escolas

Nos jogos em que os horários de início ocorrerem às 12h e às 13h, as atividades escolares da rede municipal, do período vespertino, serão suspensas e compensadas posteriormente, garantindo o total cumprimento do calendário do ano letivo.

Nas escolas estaduais José Gilberto, Benjamin Bastos, Gilberto Giraldi, Alexandre Fleming e Achiles Rodrigues, as aulas no dia 24, em que o jogo começa às 16h, terminam às 14h. No dia 28, o jogo tem início às 13h e o expediente encerra às 11h, e no dia 2 de dezembro às 14h novamente.

Nas escolas e colégios particulares, também haverá horário diferenciado para os estudantes. No Novaera, no dia 24, os alunos serão dispensados às 15h30, no dia 28 não haverá aula e no dia 2, os alunos serão dispensados às 15h30.

No D. Pedro II, as aulas se encerram na sexta-feira, dia 25, mas no jogo de quinta-feira, dia 24, a aula será normal até às 15h. No Externato, os alunos sairão às 15h15 nos jogos que iniciam às 16h, no dia 24 e no dia 2, e no dia 28, quando o jogo inicia às 13h, não haverá aula no período da tarde. No Colégio Vitória, haverá aula apenas no período da manhã, das 7h às 12h20.

Na Etec, o horário também será especial nos dias em que o Brasil sai em campo, mas até o fechamento desta edição, o horário ainda não havia sido informado. O mesmo ocorre com o Colégio Montessori COC, que ainda não havia definido os horários do expediente durante os dias de jogos da seleção.

Bancos também farão horário diferenciado

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que os bancos terão horário especial de atendimento ao público nas agências nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol.

Os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking, assim como as salas de autoatendimento, funcionarão normalmente nos dias de jogos da seleção brasileira, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição, a seu critério. Nos jogos com horário previsto às 12h, o atendimento ao público será das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30. Nos jogos com horário previsto às 13h, as agências atenderão das 8h30 às 11h30. E nas partidas com horário previsto às 16h, o funcionamento será das 9h às 14h.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em Vargem e todo Estado também farão horários diferenciados nos dias de jogos da seleção. Nos dias 24 de novembro e 2 dezembro, as unidades operam até às 14h. Já no dia 28 de novembro, os postos funcionam até às 11h. As opções digitais seguirão mantidas, 24 horas por dia, podendo ser acessadas pelo site(www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo de celular Poupatempo Digital e no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.