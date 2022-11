Aumento de casos de meningite em Vargem gera alerta

A confirmação de dois casos de meningite bacteriana em Vargem Grande do Sul gerou apreensão em muitas pessoas. De acordo com a prefeitura, havia ainda dois casos suspeitos de meningite na cidade. Um deles, felizmente, deu resultado negativo e o outro, a Saúde aguarda a liberação do resultado, para a confirmação ou não.

De maio a outubro, o Estado de São Paulo verificou um aumento de 77% no número de casos de meningite o que acendeu um alerta e chamou a atenção para essa doença imunoprevenível que tem apresentado baixa cobertura vacinal no Brasil.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande procurou a Prefeitura Municipal, que informou ao jornal que em 2021, foram notificados dois casos, porém, felizmente, os dois foram descartados, após o resultado dos exames terem dado negativo.

No entanto, em 2022, Vargem registrou quatro notificações, sendo duas confirmadas como bacterianas, uma descartada e a quarta em espera do resultado junto ao Instituto Adolfo Lutz.

Com o aumento considerável de casos, a prefeitura entrou em alerta. “Todas as medidas de vigilância e bloqueio foram realizadas. O Departamento de Saúde está intensificando as orientações e divulgação da necessidade de tomar a vacina contra a doença”, informou o Executivo à Gazeta.

Vítima fatal

Em Vargem, foi registrada uma morte por meningite meningocócica. Se tratava de uma paciente do sexo feminino, de 23 anos, ocorrida no Hospital de Caridade.

Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 30 de setembro, foram registrados 5.821 casos e 707 óbitos por meningite no Brasil. De acordo com a pasta, em 2021, o Brasil registrou 6.874 casos de meningite de diversas etiologias e 793 óbitos.

Prevenção

A Prefeitura informou à Gazeta que a única e efetiva medida para combater essa doença é a vacinação em dia, destacando que o Departamento de Saúde oferece as vacinas disponibilizadas no calendário vacinal. “É importante que os pais levem a carteira de vacinação a uma Unidade de Saúde para verificar se a criança/adolescentes tomou todas as vacinas, inclusive a da meningite”, ressaltou.

De acordo com o Departamento de Saúde, a primeira medida preventiva e protetiva a ser tomada é manter a vacinação em dia, principalmente das crianças. O SUS oferece as vacinas contra Meningococos do tipo A, C, W e Y, já programadas no calendário nacional de vacinação infantil.

“No município, contamos com dois tipos de vacinas contra a meningite. Meningite A, C,W,Y e Meningite C”, reafirmou a prefeitura.

Quem deve ser imunizado são os recém-nascidos de 3 meses a crianças até 14 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, para quem não tomou nenhuma dose. Com as doses da vacina em dia deve-se estar atento a sintomas como febre, dor de cabeça, rigidez na nuca e vômito.

Campanha

Na última semana, a Prefeitura Municipal lançou uma campanha de divulgação para reforçar a necessidade da vacinação contra a meningite. As doses são aplicadas nas salas de vacina no Centro de Saúde e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Edward Gabriolli, na Vila Polar, das 8h às 15h.