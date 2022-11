Fleming fez Festa da Primavera

A tradicional Festa da Primavera da Escola Estadual Alexandre Fleming, aconteceu na noite do dia 11. A festa é uma atividade que visa o desenvolvimento do protagonismo dos alunos, que exibem e praticam seus dotes artísticos e empreendedores.

O evento teve apresentações de dança Carimbó e Valsa, exibição teatral com Os Saltimbancos e um desfile em comemoração do Dia da Consciência Negra.

Vicente Orrico Neto, professor de história e idealizador do Departamento de Mídias, que é de iniciativa dos alunos, comentou que foram comercializados produtos fabricados pelos próprios alunos nas Eletivas, onde o que se desenvolve é o empreendedorismo.

A Festa da Primavera contou comes e bebes e barracas de produtos confeccionados pelos alunos. “Toda a renda obtida será revertida para melhorias de infraestrutura e conservação do prédio que já conta com 73 anos”, explicou.

A diretora do Departamento da Cultura, Márcia Iared, esteve presente e fez a abertura das festividades. “Um dia de festa que ficará para a história da tradicional escola”, comentou o professor.