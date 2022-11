Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Rosalina Marine Chagas, aos 99 anos de idade, no dia 15 de novembro. Deixou os filhos João José, Antônio Luís, Benedita, Luísa, Ivete, Maria, Vilda, Neusa, Rosilene e Rosângela; netos; e bisnetos. Foi sepultada no dia 15 de novembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Olga Cardoso, aos 84 anos de idade, no dia 12 de novembro. Era viúva de Divino Cardoso; deixou os filhos Márcio e Márcia; a nora Mara; o neto Maicon; os irmãos Cleusa, Dirce, Osvaldo, Aparecido, José e Onésimo. Foi sepultada no dia 13 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a veterinária Bianca Gonçalves Trevizan Guidi, aos 41 anos de idade, no dia 14 de novembro, em Jundiaí onde estava internada em tratamento.

Bianca trabalhou por anos na Clínica Veterinária Gran & Peq, em Vargem Grande, atualmente, atuava em Jundiaí, onde morava.

Era filha de Marilu Gonçalves Trevizan, que trabalhou por mais de 30 anos na clínica do médico Dr. Antônio Carlos Ranzani e do ex-vereador Pedro Trevizan, que há mais de 40 anos trabalha no supermercado Estrela; deixa o marido Germano Muterle Guidi; a filha Lorena Trevizan Guidi de 6 anos; o irmão Benito; a cunhada Liliane; os sogros Eda Maria Muterle Guidi e Sérgio Gilberto Guidi; o cunhado padre Luciano Muterle Guidi. Foi sepultada no dia 15 de novembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Israel Alves de Sousa, aos 71 anos de idade, no dia 17 de novembro. Deixa a esposa Laíde Nogueira Alves de Souza; os filhos Dagmar, Claudemir, Claudinei, Cláudio, Damares e Bruno; as noras Milene, Márcia e Daiane; os genros Jonas e Haércio; os netos Tiago, João Vítor, Kevin, Israel Neto, Ryan, Carolina, Tânia, Taís, Marília, Bruna, Felipe, Maria Eduarda, Matheus, Laura, Raíssa e Gael. Seu sepultamento aconteceu no dia 17 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Benedicto Mangarotti, aos 96 anos de idade, no dia 16 de novembro. Deixa a esposa Maria Balico Mangarotti; os filhos Sônia, Regina, Luís, Odair, Sirlene e Inês; netos; bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 16 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Donizete Fernandes Oliveira, aos 92 anos de idade, no dia 18 de novembro. Era viúvo de Maria Vidal Fernandes; deixa os filhos Neiva, Damares, Darlene, Neide, Nilce, Antônio Benedito e Claudnei; os genros Gerson, Daniel e Benedito, as noras Sônia e Zilda; os netos Donizete, Wilian, Welington, Uewerton, Jeferson, Tauny, Felipe, Izamara, Elaine, Edmara, Camila, Karina, Albertino, Tânia, Talita, Thaís, Tamires, Moisés; Thaís Bueno, Daiana e Meiriele. Deixou também os bisnetos Tailane, Thaísa, Itauane, Ingrid, Witany, Mayra, Kely, Kemily, Tayrone, Yuri, Riury, Tailane Rodrigues, Kauany, Emily, Yasmin, Enzo, Valentina, Sofia, Isabela, Isadora, Isamara, Antônia, Miguel, Tiago, Joaquim, Bernardo, Vinícius, Enzo Samuel, Emanuele, Davi Mansaro, Davi, Fernanda, Amanda, Renan, Miguel, Miguel Tortei, Pedro Henrique, Kemily Gabriele, Wesley, Valdir Jr, Kelvin, Lucas, Henrique e Vitor Hugo. Foi sepultado no dia 18 de novembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Orlanda Brollo Biscaíno, aos 85 anos de idade, no dia 12 de novembro. Deixou o marido Mário Biscaino; o filho Carlinhos – do ônibus; as noras Durceli e Isabel; o genro José Carnaroli; os netos Romário, Carlos Augusto, Luciana, Juliana, Fernando, Fagner e Ana Carla; os bisnetos Maria Rita, Fábio, Pedro, Miguel, Vitória, Fagner, Breno; Bernardo; João Vítor, Ana Laura, Miguel Biscaino e Luís Otávio. Foi sepultada no dia 12 de novembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Romildo Fregini Cachola, conhecido por Cavalo, aos 84 anos de idade, no dia 17 de novembro. Solteiro, aposentado, Romildo trabalhou por muitos anos no Banco Itaú; também foi presidente do Clube Vargengrandense. Deixa a irmã Olinda e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 17 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimento em Casa Branca

Faleceu Alcides de Oliveira Moraes, aos 91 anos de idade, no dia 15 de novembro. Deixou os filhos Rosa, Nilza, Odair, Luiz Fernando, Ivani, Helena, Aparecida e Ana; netos; e bisnetos. Foi sepultado no dia 16 de novembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimento em Itobi

Faleceu José Cobo, aos 70 anos de idade, no dia 16 de novembro, em Casa Branca. Deixa a esposa Luzia de Carvalho; e os filhos Reginaldo, Isabel, Francisco, Josemar, Rosana, Marcos e Moisés. Foi sepultado no dia 17 de novembro, no Cemitério Municipal de Itobi.

