População de Vargem Grande do Sul está crescendo menos

Na terça-feira, dia 15 de novembro, a população da Terra teria atingido 8 bilhões de habitantes, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), com tendência a diminuição no ritmo de crescimento e o aumento da população idosa em muitas nações do mundo.

De acordo com a ONU, em 2019 a expectativa de vida atingiu no mundo 72,8 anos e a projeção é que chegue a 77,2 anos em 2050. A redução da taxa de fecundidade em vários países, seria a causa do encolhimento da população jovem e o aumento do número de idosos.

Estimativas da ONU apontam que em 2100, a população do planeta esteja entre 8,9 bilhões e 12,4 bilhões de habitantes, com crescimento zero a partir de 2086, começando então a decair. Entre os países que mais crescerão no mundo, estão a República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e a República Unida da Tanzânia.

Estudos indicam que o crescimento da população está concentrado entre os países mais pobres do planeta, a maioria localizada na África Subsaariana. A Índia deverá superar a China em população e deverá se tornar o país mais populoso da Terra a partir de 2023. Os dois países devem atingir o número de 1,4 bilhões de habitantes ainda este ano e no ano que vem a Índia deverá superar a China em população.

Com uma população estimada hoje em 214 milhões de pessoas, sendo o 7º país mais populoso do mundo, em 2050 ainda o Brasil deverá estar entre os dez países com mais habitantes do planeta, mas em 2100 ele não constará mais desta lista, sendo superado pela Etiópia, Indonésia, Tanzânia e Egito.

Vargem chegou a crescer 5,23% ao ano

Nas últimas décadas, Vargem Grande do Sul foi um dos municípios da região que mais cresceu em população, chegando na década de 70, a impressionantes 5,23% ao ano. Hoje o município cresce a uma taxa de 0,94% e mesmo assim, ostenta um dos maiores crescimentos da região.

No levantamento feito pela redação do jornal Gazeta de Vargem Grande, em 1940 a população da cidade era de 10.712 e uma década depois, em 1950, o Censo do IBGE apontava que a população vargengrandense era de somente 10.925 pessoas, um aumento de 213 pessoas em uma década e um crescimento baixíssimo de 0,19% ao ano.

De 1950 a 1960, o crescimento foi de 815 habitantes, sendo o crescimento nesta década pouco expressivo também, somente 0,74% ao ano. Em 1960 o Censo apontava uma população de 11.740 pessoas.

Na década seguinte, de 1960 a 1970, Vargem Grande do Sul passou de 11.740 habitantes para 13.369, um aumento importante de 1.629 pessoas, que resultou numa taxa de crescimento de 1,39% por ano.

Porém, foi na década de 70 que o município experimentou um crescimento muito grande, de 5,23% ao ano. Nesta década, saímos de 1970 com 13.369 pessoas e chegamos em 1980 com 20.363 habitantes, um crescimento de 6.994 pessoas, cravando 52,31% em uma década, o que resultou em uma média de 5,32% ao ano.

Na década seguinte, o Censo só viria a ser realizado em 1991, com Vargem apresentando uma população de 30.952 pessoas, um aumento em relação a 1980 de 10.589 pessoas, uma taxa de crescimento expressiva, quase idêntica à da década anterior, na ordem de 52%, mas que dividido pelos onze anos pesquisados, deu uma taxa anual de crescimento de 4,73%.

Em 2000, o crescimento da população começou a diminuir, como aconteceu em todo o Brasil. Em nove anos, saímos de 30.952 pessoas em 1991, para 36.302 habitantes no novo milênio, acrescentando neste período 5.350 pessoas, o que baixou nossa taxa de crescimento para 1,92% ao ano.

Em 2010, o Censo apontou que Vargem Grande do Sul tinha 39.266 habitantes, um aumento já bem menor de 2.964 pessoas em uma década, se levarmos em conta que em 2000 havia 36.302 moradores na cidade. A taxa anual nesta década foi de 0,81%, a menor desde 1940, que o jornal fez o levantamento.

Agora em 2021, o IBGE aponta uma população em Vargem Grande do Sul de 43.368 pessoas, aumento de 4.102 novos cidadãos em onze anos, pois em 2020 não houve Censo no Brasil. Nos últimos onze anos teríamos crescido 10,44% em termos populacionais, o que resultou em uma taxa de 0,94% ao ano.

Maior que na década passada, mas bem longe do crescimento vertiginoso ocorrido nas décadas de 70 e 80, quando Vargem cresceu extraordinários 5,23% e 4,18% respectivamente ao ano.