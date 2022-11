Túmulo fica sem cobertura e família cobrou providências

O túmulo de uma senhora de 99 anos sepultada no Cemitério da Saudade ficou aberto, sendo coberto apenas por uma lona em seu sepultamento. Nas redes sociais, a família se mostrou indignada com o caso e cobrou providências da Prefeitura Municipal. O vereador Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB) também divulgou o caso em seus perfis. A prefeitura informou que abriu uma sindicância interna para apurar o caso e que o túmulo foi coberto.

Rosalina Marini Chagas, faleceu na madrugada de terça-feira, às 3h, e foi sepultada no mesmo dia no Cemitério da Saudade, às 15h. Em um vídeo, publicado em grupos de discussão da cidade, a neta Roberta Barrientos desabafou sobre o caso.

“A senhora de 99 anos tem que ser enterrada com uma lona em cima porque o cemitério não tem material para cobrir o túmulo, ferindo a dignidade da pessoa. Segundo o coveiro, o material é simplesmente lajotinha e postinho para cobrir o túmulo. Se chover, se pular um vândalo, sabe Deus o que acontecerá. Uma senhora de 99 anos, depois de anos lutando por um câncer, é assim que ela é enterrada, como se fosse um monte de entulho. O responsável pelo cemitério não atendeu ao telefone, ligamos inúmeras vezes, mas em feriado não deve morrer gente”, disse.

Em uma publicação, a neta reforçou a indignação. “Isso aconteceu hoje com a minha avó. Uma senhora que aos seus 11 anos já era boia fria, gerou 13 filhos e nunca, até os seus 99 anos faltou com a sua dignidade e a sua honra, para no final de sua jornada ser enterrada como um entulho. Uma das maiores cenas de descaso que já presenciei. A sepultura permanecerá aberta, correndo o risco de ser alagada pelas chuvas ou vandalismo, até a vinda de materiais. Detalhe, o coveiro disse que o cemitério não se responsabiliza pelos danos causados… OI?!”, disse.

“Entenda-se, não queríamos caridade. É feriado e todas as lojas de materiais de construção estavam fechadas. É obrigação do cemitério ter o mínimo necessário para que se faça um sepultamento. Obrigada prefeito Amarildo Duzi Moraes, e se fosse sua mãe?!”, perguntou.

Procurada pela reportagem da Gazeta de Vargem Grande na manhã desta quarta-feira, dia 16, Roberta informou que foi ao administrador do Cemitério da Saudade, que se eximiu da culpa e, em seguida, foi ao almoxarifado falar com o administrador geral dos cemitérios. Ainda pela manhã, a neta de Rosalina foi ao gabinete do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e ficou à espera de uma conversa com ele para a exigência de que haja uma sindicância e que o caso não caia no esquecimento.

Prefeitura

A Prefeitura Municipal também foi procurada pelo jornal para esclarecer sobre o caso e uma nota de esclarecimento sobre o fechamento do túmulo no Cemitério da Saudade foi encaminhada à redação. Confira na íntegra:

“A Prefeitura de Vargem Grande do Sul informa aos familiares e a população que assim que tomou conhecimento do fato ocorrido no “Cemitério da Saudade”, no dia 15 de novembro, suposta falta de material para fechamento de um túmulo após enterro de uma pessoa, providenciou imediatamente o fechamento do túmulo, na mesma tarde da data do ocorrido, 15 de novembro, conforme foto.

Para conhecimento o túmulo em questão, cuja instalação no passado se deu de forma irregular, não permitiu a abertura pela frente ou lateral, sendo necessário excepcionalmente a abertura do túmulo pela parte superior, para esse fechamento os materiais a serem utilizados são postinhos e lajotas que são encontrados normalmente no Cemitério “Parque das Acácias”, na construção de túmulos novos, bastava ao responsável solicitar o transporte do material.

Após tomar conhecimento, o diretor do Setor solicitou o transporte dos postinhos e lajotas do Cemitério “Parque das Acácias” para o “Cemitério da Saudade, onde há muitos anos não existe a construção de túmulos novos, pois sua capacidade está esgotada. Em função do ocorrido o prefeito determinou a abertura de Sindicância Administrativa para apurar as responsabilidades e também para que fato análogo não volte a acontecer novamente. Lamentamos a ocorrência e pedimos desculpas à família”.

Sindicância

A prefeitura abriu Sindicância Administrativa para apurar os fatos sobre o enterro de familiar no Cemitério da Saudade, onde o túmulo não teria sido fechado, em função da falta de material (postinhos de concreto e lajotas de cerâmica).

“Salientamos que após tomar conhecimento do fato por um vereador, solicitamos ao responsável pelo Departamento de Serviços Urbanos e Rurais – DSUR para que averiguasse a ocorrência, e este após se inteirar dos acontecimentos, solicitou que se procedesse a transferência dos materiais do Cemitério do Parque das Acácias para o Cemitério da Saudade para que o serviço de fechamento do túmulo fosse realizado de imediato, o que de fato foi feito. Postulamos apurar a responsabilidade do acima relatado, pois segundo informações o servidor responsável que se encontrava de sobreaviso na data referida, não foi encontrado, nem mesmo por contato telefônico, para as providências necessárias”, diz o documento.

Fechamento

Na nota divulgada, a prefeitura informou que fechou o túmulo na mesma tarde do enterro. No entanto, Roberta informou que foi ao local na quarta-feira, dia 16, às 7h15 e os coveiros estavam trabalhando no fechamento do túmulo. “O cimento estava fresco e eles ainda estavam assentando os tijolos das laterais. Então, não acredito que isso tenha sido feito na terça”, disse.

Ela explicou que sua postagem foi feita às 18h e a postagem do vereador Itaroti, um pouco antes, e que o administrador fala que às 16h ele já estava lá no cemitério ele mesmo fechando, mas ainda estávamos lá. “Ele disse que tentou contato com qualquer pessoa da família para informar que o túmulo já havia sido fechado e não conseguiu, sendo que eu coloquei em todas as redes sociais. Eu divulguei para tudo quanto é lugar, então facilmente ele teria entrado em contato por qualquer rede social, porque eu fiz questão de marcar o prefeito e chegou até eles através de vereadores”, contou.

“Eu cheguei lá quarta cedo e ainda estavam amaciando o cimento e colocando tijolos na lateral, então eu não acredito que isso tenha sido feito na terça. Às 16h não tinha nem como ele saber do ocorrido, porque postamos depois, então eles não iam entrar no cemitério à noite para fazer isso”, completou.

Indignação

O vereador Itaroti publicou em suas redes o vídeo de Roberta e desabafou sobre o caso. “Gente, olha a situação em que se encontra o Cemitério da Saudade. As imagens são fortes e foram feitas somente com a autorização da família. Como vocês podem ouvir no relato, não tem lajota e nem postinho para poder fechar o túmulo. Neste caso, a sepultura permanecerá aberta até a vinda dos materiais, coberta apenas com uma lona e correndo o risco de ser alagada em caso de chuva. Um verdadeiro descaso e desrespeito com as famílias”, disse.

“Sinceramente, não consigo entender qual a dificuldade que a atual administração tem em manter um serviço tão básico como este. Absurdo. Estive acompanhando o enterro e estarei cobrando providências a respeito disso, pois isso é uma falta de respeito enorme”, completou.

Um outro morador publicou em um grupo de discussão que é tão absurdo o que aconteceu no cemitério, que deveria ser notícia no mundo todo o abandono da cidade.