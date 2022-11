Gente e Fatos

Leonardo

O engenheiro agrônomo Leonardo Mesquita de Almeida comemora seu aniversário na quarta-feira, dia 23. Os cumprimentos ficam por conta da esposa Gabriela e do filho Pedro, juntos na foto, dos pais Hélio e Rita, do irmão Guilherme e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Cristiane

A bióloga Cristiane Cipolla Fasanella Andreote comemora seu aniversário na terça-feira, dia 22, quando recebe os parabéns do marido Fernando e dos filhos Fellipe, Giovanni e Clara. Foto: Arquivo Pessoal

Antônio Moreira

Antônio Moreira Longuini Sartori soprou sua primeira velinha no último dia 10, quando foi o centro das atenções dos pais Letícia e Fernando, dos avós Vera, Fernando, Andréia e Sérgio, das bisavós Maria Helena, Marlene e Guiomar e de toda a família. Foto: Arquivo Pessoal

Suece

Em Poços de Caldas onde reside, a analista financeira Suece de Andrade Gadiani de Moraes comemora seu aniversário na quarta-feira, dia 23, quando recebe os parabéns do marido Renato, dos filhos Vinícius e Rafael, dos pais Celso e Suzete, de toda a família e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

João Carlos

João Carlos Cavarsan Júnior brinda a mudança de idade neste domingo, dia 20, recebendo o carinho da mãe Maria de Lourdes e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Milene

A estudante de terapia ocupacional da USP, Milene Garcez Bertolotto troca de idade neste domingo, dia 20. Os parabéns ficam por conta dos pais Rosane e Francisco, do irmão Juninho, da avó Glória, do namorado Lucas, junto na foto, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Sara

A contadora Sara Strazza Brandt do Nascimento aniversaria na sexta-feira, dia 25, quando recebe os cumprimentos do marido Paulinho e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Marilena e Sérgio

O professor Sérgio Fernando Baizi e a professora aposentada Marilena Romano Baizi brindaram na quarta-feira, dia 16, seus 32 anos de união matrimonial, quando receberam o carinho especial dos filhos Michele, Lucas e Laís, das netas Liara e Lavínia, da bisneta Elisa, genros, nora, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Valdirene Cunha Pereira da Silva, proprietária da BM Moda Country e Selaria, comemora a chegada dos seus 52 anos nesta segunda-feira, dia 21, recebendo os cumprimentos do marido Luís Antônio e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Cláudia

Residindo em São Paulo, a fonoaudióloga Cláudia Otero Polito Hsu comemorou seu aniversário no último dia 11, quando recebeu os parabéns do marido dr. Fábio, dos filhos Henrique, Matheus e Isabella, dos pais Selma e Norberto, dos irmãos Natália e Rangel, dos cunhados Renato e Sônia, dos sobrinhos Júlia, Renata, Renato, Gabriela e Ana, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Lucas

O primogênito do casal Marcela Gonçalves Expósito Cossi e Vinicius Cossi, Lucas Expósito Cossi, nasceu na quinta-feira, dia 17, na maternidade do Hospital de Caridade, pesando 3.275 kg e medindo 50 cm. Seu nascimento também trouxe muita alegria aos avós maternos Mara e Fernando, aos paternos Solange e Demetrius, aos tios, tias e primos. Foto: Arquivo Pessoal

Poliana

Poliana Cristina Figueiredo da Silva festeja a chegada da nova idade neste domingo, dia 20, recebendo as felicitações do marido Carlos Henrique e do filho Gael Henrique. Foto: Arquivo Pessoal

Francisco

O empresário Francisco Robério Pereira, proprietário da Andreza Presentes e Utilidades, comemora a passagem do seu aniversário na quarta-feira, dia 23. A frente dos cumprimentos estão a esposa Andreza, os filhos Bruna e Gustavo e a neta Lorenna. Foto: Arquivo Pessoal

Thiago

O músico Thiago Henrique Pereira comemora seu aniversário na quinta-feira, dia 24, quando recebe as felicitações dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Janielda

A frentista Janielda Moreira Lima comemora seu aniversário de 30 anos neste domingo, dia 20, e recebe os parabéns de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Sandra

Sandra Bertoloto Pereira aniversariou na quarta-feira, dia 16, quando recebeu os parabéns do marido Joaquim, do filho Felipe, da nora Moriele, da mãe Aparecida, dos irmãos, familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Ângela Maria

Ângela Maria celebra seu aniversário na terça-feira, dia 22, quando recebe o carinho do marido Antônio Sérgio, dos filhos Wilian, Michele, Jaqueline e Hani, do genro Lucian, da nora Letícia, de toda a família e especialmente, dos netos Joaquim, Francisco, Pedro e Ana Luzia. Foto: Arquivo Pessoal

João

João Gregório Ranzani Avanzi completou 7 anos de idade na sexta-feira, dia 18, quando recebeu os mimos dos pais Apohara e Ana Paula e da irmã Luísa. Foto: Arquivo Pessoal

Jéssica

A psicopedagoga Jéssica Fermoselli Moneda comemorou seu aniversário de 30 anos na quinta-feira, dia 17, quando foi parabenizada pelos pais Sandra e Gervásio, o noivo Diego, o irmão Leonardo, a cunhada Camila, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Camila

A professora, terapeuta natural e maquiadora Camila Emanuela Virgílio da Silva completa 26 anos na sexta-feira, dia 25, quando recebe os parabéns dos familiares e amigos, especialmente do filho Antônio e do marido Luís. Foto: Arquivo Pessoal

Rui

Rui Barbosa de Carvalho brinda a passagem do seu aniversário nesta segunda-feira, dia 21, recebendo as felicitações dos filhos Rui, Rafael e Alexandre, das noras Rita e Juliana e dos netos Elias, Elizabete, Matheus, Maria e Pedro. Foto: Arquivo Pessoal

Jéssika

Jéssika Rayanne Pedrosa de Lacerda Alves, da equipe do salão Regina Zan, aniversaria neste domingo, dia 20, quando comemora seus 27 anos. Parabenizando Jéssika, o marido Edivaldo, o irmão Vinícius, a mãe Alecia Maria e os muitos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Marília

Marília Cremasco, balconista da padaria do supermercado Santa Fé, celebra a passagem do seu aniversário na quarta-feira, dia 23, quando recebe os cumprimentos dos familiares e amigos, do namorado José com quem divide a foto, e especialmente, da filha Camila Helena. Foto: Arquivo Pessoal

Mirella

Para fazer companhia ao irmão Kelton, a princesinha Mirella Cossi Lazarini, filha de Maria Fernanda Cossi e Vinícius Lazarini, nasceu na última segunda-feira, dia 14, na maternidade do Hospital de Caridade, pesando 3.167 Kg e medindo 47 cm. Contentes com o seu nascimento, estão os avós Demetrius, Solange e Rosa Maria, os tios e primos. Foto: Arquivo Pessoal

Bruno

O maquinário Bruno Donato Fiorette festeja seu aniversário na quarta-feira, dia 23, quando recebe os parabéns da Neide Maria e demais amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Tamires

Tamires Oliveira troca de idade neste sábado, dia 19, ladeada pelo carinho da filha Antônia Fernanda, do marido Bruno e de seus familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Fabiane

A auxiliar de dentista Fabiane Claudino Pereira celebra seu aniversário na sexta-feira, dia 25. As felicitações ficam por conta do marido Marcos Paulo, do filho Vitor e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Enlace de Jéssica e Guilherme Rosa

Jéssica Helena do Nascimento e Guilherme Aparecido Cassiano da Rosa uniram-se pelos laços do matrimônio em cerimônia celebrada no Espaço Nobre pelo pastor Adailton de Jesus, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Após a cerimônia, no local foi servido um jantar para os convidados. Jéssica é filha de Márcia Helena Ferreira do Nascimento e Paulo Roberto Saraiva, e Guilherme é filho de Silvelena Valverde Sanches e Ronaldo Cassiano. Foto: Angelino Jr.

Terceiro aniversário de Felipe Malagutti Gonçalves

O terceiro aniversário de Felipe Malagutti Gonçalves foi comemorado no último sábado, dia 12, no Studio F, onde foi o centro das atenções dos pais Ana Virgínia e Tiago Harlei, dos avós Sirlei, Mário, Aparecida e Cláudia, demais familiares e amiguinhos da escola D. Pedro. Foto: Falcão Foto e Arte

Três anos de Luiza Alves de Souza

O terceiro aniversário de Luiza Alves de Souza foi comemorado no último sábado, dia 12, no buffet Pipoca Doce, onde recebeu os parabéns dos pais Tatiane e Jeferson, de Luís, Cláudia, Sônia e Jefinho. Foto: Falcão Foto e Arte

Vera

Na terça-feira, dia 22, Vera Lúcia Fonseca Pereira comemora a chegada dos seus 55 anos e recebe as felicitações do marido Tarciso, das filhas Natália e Talita, dos genros Décio e Caca, dos pais José e Dirce e da neta Mirela com quem divide a foto. Foto: Arquivo Pessoal

Laura

Laura de Mello Fiorini completou 6 anos de idade no último dia 11, quando foi o centro das atenções dos pais Aline e Giovani. Foto: Arquivo Pessoal

Anderson

O contador Anderson Luís dos Santos troca de idade na quinta-feira, dia 24, quando recebe os cumprimentos da esposa Kátia e do filho Guilherme. Foto: Arquivo Pessoal

Mateus

Mateus Augusto da Costa comemora seu aniversário de 29 anos na terça-feira, dia 22, quando recebe os parabéns da namorada, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Caio

O vigilante patrimonial Caio Henrique Ribeiro troca de idade neste sábado, dia 19, recebendo as felicitações dos pais Flávio e Eliane e da irmã Tainá. Foto: Arquivo Pessoal

Michele

Michele Garcia troca de idade neste domingo, dia 20, recebendo os cumprimentos do marido Nivaldo e dos filhos Nivaldo Júnior e Larissa. Foto: Arquivo Pessoal