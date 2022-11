Oito bilhões

O mundo atingiu esta semana a marca de 8 bilhões de habitantes. A estimativa da Organização das Nações Unidas (ONU) é que essa marca tenha sido atingida na terça-feira, dia 15. São 8.000.000.000 bilhões de serem humanos caminhando pelo Planeta Terra em 2022.

Apesar do número impressionante, pesquisas da ONU mostram que o crescimento populacional está mais lento. Enquanto foram necessários 12 anos para que a população saltasse dos 7 para os 8 bilhões de pessoas, a estimativa é que se levará mais 15 anos para que se chegue a 9 bilhões, o que deve acontecer por volta de 2037. Depois disso, mais 21 anos para a chegada aos 10 bilhões, o que deve ser o ápice da população mundial, que então passará decrescer lentamente.

Como será o impacto de tanta gente consumindo, produzindo e coexistindo nesse globo à deriva pelo Universo? É sabido que o impacto no meio ambiente é devastador. Se não houver uma guinada radical na manutenção do equilíbrio entre desenvolvimento e preservação, haverá mais alterações do clima, mais desafios para a agricultura sustentável e mais pessoas em vulnerabilidade social. Não é por acaso que essa marca foi atingida às vésperas da Conferência da ONU que discute as mudanças climáticas, a COP 27, no Egito.

O problema é mundial e parece longe do dia a dia do vargengrandense, mas o crescimento populacional é algo a ser considerado em qualquer cidade. Haverá escolas suficientes para todos? Uma rede de atenção de Saúde que comporte mais pessoas vivendo por aqui? Serão gerados postos de trabalho suficientes e com salários decentes para que as famílias tenham dignidade e não apenas subsistam? Pois a máxima continua a mesma: as pessoas vivem nas cidades.

Com população estimada em 43.368 habitantes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Vargem Grande do Sul corresponde a 0.0005421% da população de todo planeta. Pode parecer ínfimo, são de milhares de cidades como Vargem que a humanidade vem se arranjando pelo mundo afora. Conseguir fazer com que o planeta resista para continuar sendo morada para as gerações futuras é o desafio de todos os 8 bilhões de moradores, inclusive os 0.00005% dos que vivem neste pedacinho vargengrandense.