Movimentações

Os vereadores já deram início às tratativas visando a composição da Mesa Diretora da Câmara para o próximo ano. No primeiro ano da Legislatura, a Casa teve o vereador Celso Itaroti (PTB) de presidente e agora, Paulinho. Guilherme Nicolau (MDB) é um nome que vem surgindo nos bastidores e Serginho da Farmácia (PSDB) nunca escondeu sua vontade de comandar a Casa. A vereadora Danutta Rosseto (Republicanos) é outro personagem nessa corrida. A eleição deverá ocorrer na última sessão ordinária do ano, no dia 6 de dezembro.

Últimas sessões

Com o encerramento da última sessão ordinária, realizada na quarta-feira, dia 17, a Câmara Municipal de Vargem se aproxima do recesso de reuniões. A última sessão ordinária prevista é a de 6 de dezembro. No entanto, após isso, o expediente da Casa segue normalmente e os vereadores ainda podem ser convocados para as sessões extraordinárias.

Eleições Municipais de 2024

Como o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) não pode mais concorrer à reeleição, esses próximos dois anos serão fundamentais para quem quiser se cacifar para disputar a cadeira da prefeitura. Nome natural da sucessão de Amarildo, o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos) pode não ter a vida tão fácil assim.

Máquina na mão

A prefeitura tem realizado uma série de obras que deverão estar concluídas para inauguração nos próximos meses, como a Escola Municipal Flávio Iared, a reforma do PPA, a obra do Clube Vargengrandense. São construções bastante significativas e que trarão impacto na vida dos moradores. Mas a grande ação municipal está na construção de dois novos reservatórios de água para a cidade, um antes e outro depois da atual represa Eduíno Sbardellini. Projetos, que Celso Ribeiro tem tocado pessoalmente.

Nomes surgindo

Paulinho da Prefeitura já disse algumas vezes em tons proféticos, que o próximo prefeito de Vargem sairá da Câmara Municipal, apesar de não indicar se ele mesmo vai concorrer ou se será algum colega. Celso Itaroti já administrou a cidade de 2013 a 2016 e é nome sempre cotado. Mas Guilherme Nicolau também tem sido especulado. Os vereadores Maicon Canato (Republicanos) e Magalhães (União Brasil) são outros que podem ser cotados para uma composição. Isso sem falar no ex-prefeito Rossi (PSD), que disputou com Amarildo as eleições de 2019 e que se manteve em evidência, com a candidatura a deputado estadual, neste ano.