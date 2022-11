Furtou supermercado com capacete, mas foi identificado

Nesta terça-feira, dia 22, a proprietária de um Supermercado no bairro Santa Marta foi à Delegacia de Polícia Civil e informou que na tarde de ontem um indivíduo entrou no estabelecimento sozinho, com capacete modelo aberto com a viseira transparente, trajando camiseta cinza, bermuda preta e tênis preto. Ele foi ao caixa onde a vítima estava, anunciou o assalto fazendo menção de portar algum tipo de arma no bolso, mas não a mostrou.

O rapaz pegou uma quantia em dinheiro que estava na gaveta do caixa, foi até a porta do mercado, retornou e exigiu que a vítima lhe entregasse o telefone celular, mas ela se recusou. Ele pegou então as notas restantes que estavam no caixa, somando R$ 70,00 e deixou o local sem levar o celular. Em seguida, a vítima visualizou um mototaxista que usava camiseta amarela passar em frente ao seu estabelecimento, levando na garupa da motocicleta o autor do roubo. Os fatos foram registrados pela PM ainda na terça, porém não foi possível localizar o rapaz.

Os investigadores da Polícia Civil identificaram a empresa em que o mototaxista trabalha e procurou o estabelecimento, onde foi informada que o motoqueiro, de fato, pegou um rapaz. Ele esteve na Central, solicitou que uma moto o levasse até uma residência na Vila Santana e, sempre pedindo que o motoqueiro aguardasse, pediu que o levasse até um endereço no bairro Santa Marta, e depois, nas proximidades do comércio da vítima no horário. O final da corrida foi o endereço inicial no bairro Vila Santana, onde o indivíduo efetuou o pagamento das corridas.

Nesta unidade policial, foram exibidas diversas fotografias de suspeitos e um dos homens foi reconhecido como o que havia solicitado a corrida. Assim, buscas foram realizadas no endereço conhecido do rapaz, que já havia sido preso em flagrante por roubo. Questionado, ele negou os fatos, mas, com as evidências, confessou ter realizado o roubo. Foi pedido a sua prisão preventiva.