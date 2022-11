Brasil estreou bem na Copa

A estreia da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo do Catar foi muito positiva, com uma vitória de 2 a 0 contra o time da Sérvia. Em uma partida emocionante, Richarlison fez dois gols, sendo um de voleio.

O jogo aconteceu na última quinta-feira, dia 24, às 16h, em partida válida pelo Grupo E, que além de Brasil e Suíça ainda conta com Sérvia e Costa Rica.

Agora, ainda mais do que antes, os torcedores aguardam ansiosamente pelo segundo jogo da Seleção, que acontece na segunda-feira, dia 28, às 13h, contra a Suíça. Na sexta, dia 2, o Brasil joga contra Camarões, às 16h.

Se a Seleção Brasileira for classificada para as outras fases, serão mais um ou dois dias úteis com jogos, dependendo da classificação no grupo.

Em clima de Natal

Natal está em clima de Copa. Foto: Arquivo Pessoal



A Copa do Mundo deste ano é realizada no Catar, país do Oriente Médio, de clima desértico, onde a temperatura passa facilmente dos 40º C. Por conta do calorão, a Fifa alterou a data da Copa, que normalmente é realizada em junho e julho, para o final do ano, quando o hemisfério Norte entra no inverno e no Catar, as temperaturas são um pouco mais amenas.

Com isso, o mundial de futebol chegou perto do início das comemorações de Natal. E na rua Carino da Gama Correa, no Jardim São Luís, em Vargem Grande do Sul, a vizinhança que sempre se reúne para celebrar as datas festivas, não deixou a Copa passar em branco e é possível ver bandeirinhas pelo local. Especialmente na casa da família de Giovanna Ronchi, que neste ano uniu a Copa do Mundo com o Natal e o resultado foi que a árvore natalina ganhou enfeites em verde e amarelo, com direito a bandeiras do Brasil e bolas e futebol.

Confira palpites para os jogos

Para o dia 28, contra a Suíça

Fotos: Arquivo Pessoal

Luís Carlos Garcia da Silva, diretor do Departamento de Esportes – Brasil 2 x 0 Suíça

Guilherme Camarelli Gonçalves, jogador na AFA Futsal, sub 15 – Brasil 3 x 1 Suíça

Marina Maria Gonçalves Francisco, coordenadora de Ginástica Artística – Brasil 3 x 1 Suíça

Após estreia positiva da Seleção Brasileira contra o time da Sérvia, a Gazeta de Vargem Grande procurou pessoas ligadas ao esporte na cidade para saber o placar dos próximos jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar, que acontecem na próxima segunda, dia 28, e na sexta, dia 2.

Para o primeiro jogo da Seleção, contra a Sérvia, o jornal conversou com quatro pessoas, que deram seus palpites para o jogo, e apenas uma errou o placar, que foi 2 a 0 para o Brasil. O que mostra que a população vargengrandense está bem confiante e na torcida para que o Brasil traga a taça para o país e seja hexacampeão

Para o dia 2, contra Camarões

Fotos: Arquivo Pessoal