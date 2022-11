Cerca de 500 pessoas foram no 6º Encontro Mariano

O 6º Encontro Mariano do Terço dos Homens e Terço das Mulheres de Vargem Grande do Sul aconteceu no último domingo, dia 20, e reuniu cerca de 500 pessoas, que partilharam momentos de fé e devoção.

A programação teve início com a acolhida e café da manhã aos presentes. O redentorista do Santuário Nacional de Aparecida, Lucas Emanuel Almeida, compareceu com a imagem de Nossa Senhora do Santuário. Juliana Fermoselli, coordenadora diocesana do Terço das Mulheres e uma das coordenadoras do Encontro, contou que o evento foi gratificante. “Nós saímos em carreata da Paróquia Santo Antônio até a Paróquia São Joaquim para a Santa Missa. As crianças da catequese da paróquia Santo Antônio, entraram com a imagem, junto ao padre Lucas”, disse.

A missa foi celebrada pelo padre Paulo Fuliaro, que comemorava o seu aniversário. Ele acolheu todo o movimento do Terço dos Homens e das Mulheres de todas as cidades pertencentes a nossa diocese e também de Minas Gerais.

Estiveram presentes o padre Carlos Eduardo, padre Helinho, padre Celso, padre Edson Valim, padre Donisete Vitório, autor do hino do terço das mulheres, e o diretor espiritual do movimento do terço, Carlos Canato. “A palestra e exposição do Santíssimo, com forte momento de oração, foi conduzida pelo padre Adriano da Paróquia Imaculada Conceição de São João da Boa Vista”, contou.

Após a palestra, foi servido o almoço, preparado com muito carinho pelas cozinheiras da Paróquia São Joaquim, dos grupos de terço. “O terço foi conduzido pelo padre Lucas, as Aves Marias foram rezadas pelos diversos grupos do terço das mulheres e dos homens e cada mistério foi representado por uma pessoa. No primeiro foi uma família, no segundo uma professora, no terceiro uma catequista, no quarto um missionário e no quinto um sacerdote. Todos depositaram aos pés de Nossa Senhora uma vela ornamentada, a cada Ave Maria foi ofertada uma rosa a Nossa Senhora”, relembrou.

“A consagração à Nossa Senhora foi realizada pela equipe de músicos representada pelo Giovani durante todo o encontro Mariano, houve passagem do manto sobre todos que estavam na paróquia. Após, aconteceu um sorteio da capela com a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, que permanecerá até 19 de novembro de 2023 na Paróquia Nossa Senhora das Dores, na cidade de Itobi. A bênção final foi dada pelos padres Lucas e Carlos, encerrando o encontro”, completou.

Juliana, junto a Francisco Godoi, coordenador do Encontro Mariano, agradeceu toda equipe do evento e a todo comércio da cidade que contribuiu com os alimentos e transporte dos devotos.