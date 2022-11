Criançada soltou a criatividade para torcer pela seleção

A garotada compareceu à Rua do Comércio na manhã do domingo, dia 19, para mostrar sua torcida pela seleção brasileira de uma maneira bastante divertida: com pinturas no asfalto. O idealizador da ação, o vereador Canarinho (PSDB) falou à Gazeta que os adultos também entraram na brincadeira.

“Fazia muito tempo que não tinha um evento assim. Muitas crianças nunca tinham participado e ficaram muito orgulhosas de suas pinturas e depois poder assinar seu nome. A gente via alegria em todos da família, desde os pais até as crianças. Os pais também se sentavam no chão e pintavam os desenhos. Com certeza vamos repetir essa ideia com outros temas”, disse.

Ele agradeceu aos voluntários e às empresas parceiras da atividade, como Eko Tintas, Fuzil, Relíquia, Lajes Picolo, Escola D. Pedro e Digitalizer que disponibilizaram o material para as pinturas e ao pintor Xaleco, que fez no chão as letras e moldes para a garotada cobrir com tinta e criatividade, com a participação também de Fátima Ronchi.

Canarinho também adiantou que pretende organizar mais atividades como esta. “Fiquei muito feliz em poder resgatar esse trabalho em nossa cidade. E vamos rumo ao hexa”, comemorou.

Fotos: Arquivo Pessoal