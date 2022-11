Judô Bushido é campeã de Copa CCP Liceu, em Piracicaba

A equipe do Judô Bushido do sensei Daniel Garcia, participou no dia 19, da Copa CCP Liceu, em Piracicaba, evento organizado pelo sensei kodansha Edinho Alcarde Everaldo, do Clube de Campo de Piracicaba. A equipe Bushido contou com 37 judocas e conquistou 36 medalhas, sendo 12 de ouro, 12 de prata e 12 de bronze, somando 108 pontos na classificação geral. A equipe conquistou o troféu de grande Campeã da Copa CCP Liceu de Judô.

Os campeões da Copa foram: Rian Lopes Coelho, Luis Felipe Albuquerque de Alapenha, Lavínia Lopes Coelho, Vinícius Lohan Cândido Coelho, Maria Eduarda de Lima Taú, no sub 18 e sub 21, Beatriz Pessoa de Almeida Menossi no sub 18, Maria Eduarda Fermoselli Adão, no sub 21 e sênior, Breno Gambarotto de Souza, Mariana de Freitas Aliende e Melissa Asnaldo Romão.

Entre os vice-campeões estão Marina Freitas M. Domingues, João Pedro Alves da Costa, Emanuelli Maria Urtado Porfírio, Alice Maria da Silva Oliveira, Beatriz Pessoa de Almeida Menossi, João Guilherme Emídio Teixeira, Heloise Salvador Macedo, Kauê Andrade da Silva, Maria Luíza da Costa Rabelo, Gabrieli Heloizi Vieira, Livia Nabarro e Ariane Freitas M. Domingues.

Ficaram em terceiro lugar Maria Isabel Ramazotti, Manuela Leal de Barros, Pedro Henrique de Lima Taú, Geovana Cristina Urtado, Diego Colan Pinheiro Santos Filho no sub 18 e sub 21, Manuel Ortiz Fermoselli, Ana Clara da Costa Rabelo, Pedro Henrique Graciano, João Roberto Freitas Domingues, Gabriel Asnaldo Romão e Rafael Barbier.

Os judocas Gustavo Fernandes Ferreira, Fernando Maldonado Menossi, Matheus Vinicius Barga, Ana Beatriz Costa e Luiz Miguel Costa, não medalharam. “Mas fizeram ótimas lutas e defenderam muito bem a Associação”, observou o sensei Daniel Garcia. “Parabéns a todos por mais esse belíssimo resultado, todos representaram muito bem nossa associação e nossa cidade”, elogiou.

Ele ainda agradeceu ao prefeito Amarildo Duzi Moraes e ao diretor de Esportes, Luís Carlos pela parceria. “A toda a diretoria Bushido em nome da presidente Val Lima Taú, a todos os pais e mães pelo apoio de sempre, ao Marcos Morandim, Valdir Chiavegati, ao Samuel Mello Alves e Marcos Aliende, com ajuda de vocês conseguimos pagar toda a alimentação do campeonato em Santa Catarina e mais 10 inscrições de alunos da copa em Piracicaba. Arigato gozaimasu”, agradeceu.