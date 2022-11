Público celebra Consciência Negra em feira

Milhares de pessoas compareceram na Represa Eduíno Sbardellini no último domingo, dia 20, para comemorar o Dia da Consciência Negra, segundo os organizadores. O evento, que foi um sucesso, contou com uma série de atividades, onde a importância do negro para a construção da sociedade brasileira e para Vargem foi enaltecida. O evento e a programação foram preparados e oferecidos pelo Departamento de Cultura e Turismo.

Na ocasião, o público pode apreciar saborosos pratos da 3ª Feira Gastronômica, exposições das escolas da cidade com o tema “Cultura Negra”, Espaço Beleza Negra, com técnica trancista e maquiagem para pele negra, roda de capoeira e shows.

O assessor do Departamento de Cultura, Lucas Buzato, comentou sobre a importância da iniciativa. “Nosso principal intuito esse ano foi fazer um evento que envolvesse principalmente a autoestima dos pretos da cidade de Vargem e, obviamente, de toda a região. Isso para que pudessem entender a importância de sua cultura e reconhecer esse movimento de consciência como algo de equidade, não de igualdade. Nós somos singulares e a importância dessa singularidade, inclusive na cultura, é muito grande”, disse.

Lucas pontuou que diante de todos os painéis, áreas de exposições e apresentações, o objetivo foi mostrar a riqueza do que essas pessoas têm, incluindo batalha de rima, hip hop, maracatu, o rap, o pagode e o carnaval, já que o evento contou com a apresentação da bateria da escola de samba Vai-Vai.

Para ele, o evento foi muito positivo. “Mas ainda com um avanço mínimo perto do que a gente acha que culturalmente precisa acontecer. Houve parceria com o Departamento de Educação, com o Departamento de Promoção Social e com movimentos da cidade. Então, isso envolve muita gente da qual precisamos agradecer, é uma união de todos, mas principalmente ter o envolvimento de pessoas como o Sander, a Mariana, o Vitor Ideste e o Diego DR, que são parceiros da Cultura que abraçaram com muito carinho essa ação”, comentou.

A Diretora de Cultura, Márcia Iared, analisou o evento: “Acreditamos, atingiu seu objetivo maior que é dar visibilidade à luta contínua pela igualdade social e pelo combate a qualquer forma de discriminação”.

“Portanto, além do dia festivo tão enriquecido pela rica cultura afro, foi também um dia de reflexão. Será que cada um de nós está fazendo a sua parte? Será que apenas instituir em 2017 este feriado reforça a luta pela igualdade racial?”. “Ainda há muito o que fazer, especialmente na área da Educação que deve atender mais à Lei 10.639 que propõe no seu conteúdo programático o ensino da história da África, da luta dos negros e que trabalhe sua rica cultura tão presente nesse nosso Brasil”.

“Outro aspecto que destaco é a importância de oferecer um palco e dar visibilidade a tantos talentos jovens que se expressaram através do Rap, Batalha de Rimas, Grafite, Técnica de Trancismo que existem em nossa cidade e poucos conhecem, além da linda dança Afro da Escola “Nair Bolonha”. As demais atrações regionais como o “Maracatu”, “Roda de Samba”, Bateria da “Vai Vai” completaram a parte cultural e agitaram o dia na medida em que o público próximo ao palco foi se envolvendo e mostrando a forte presença do Samba na alma brasileira”.

“À Feira Gastronômica presente, nossos parabéns. À Frente Social e demais funcionários o nosso abraço, à Guarda Municipal, às Escolas com suas Exposições e em especial aos Assessores Lurdinha e Lucas e estagiários da Cultura que coordenaram toda a montagem do evento”.