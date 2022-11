Rodada equilibrada no Campeonato Amador

O Campeonato Municipal de Futebol Amador 2023 teve uma rodada equilibrada neste final de semana. Com a exceção da surpreendente goleada de 11 a 0 que a Associação Atlética Vargeana aplicou no Agrovila, as partidas foram marcadas por empates.

Na sexta-feira, dia 18, a primeira partida terminou com a vitória do time da Cohab por 2 a 1 em cima do Liverpool. Na sequência, foi a goleada de 11 a 0 da Vargeana sobre o Agrovila, o placar mais elástico do torneio até o momento.

Já no domingo, dia 20, foram disputados quatro jogos. Pela manhã, o Parceria FC venceu o Unidos da Vila A por 3 a 1. Em seguida, houve o empate de 1 a 1 entre Unidos da Vila B e Palmeirinhas. À tarde, Sambaí.com e III Vilas ficaram no empate de 2 a 2 e fechando a rodada, os times Ajax e Aliança terminaram empatados em 1 a 1.

Nova rodada

Neste final de semana, haverá mais uma rodada do campeonato. Na sexta-feira, dia 25, o primeiro confronto, às 19h, será entre Cohab e III Vilas e às 21h, jogam Unidos da Vila B e Santana.

Já no domingo, os confrontos começam às 8h, com a partida entre TCM e Sambaí.com. Às 10h jogam Ajax e Agrovila e às 14h se enfrentam Liverpool e Unidos da Vila A. O último jogo do dia, será às 16h, entre Aliança FC e Palmeirinhas.