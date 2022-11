Tênis Clube elege diretoria dia 4

O Tênis Clube de Vargem Grande do Sul realizará uma Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 4 de dezembro, domingo, das 8h às 12h, para eleger a nova diretoria da entidade.

Para participar da eleição, é necessário ser associado, estar em dia com a mensalidade, ter mais de 25 anos e ser sócio há mais de três anos

Serão eleitos o presidente e vice-presidente da Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal do Tênis Clube de Vargem Grande do Sul para o biênio de 2023-2024. Atualmente, o clube é presidido pelo advogado Hugo Cossi.

Aqueles que quiserem se candidatar para compor a nova diretoria do Tênis Clube, podem se inscrever até às 17h de quarta-feira, dia 30.