Vitor Hugo disputa última corrida do Superbike Brasil, neste domingo, dia 27

O piloto vargengrandense de motovelocidade, Vitor Hugo Correa, 12 anos, disputa nesse domingo, dia 27, em São Paulo, a última corrida do ano do Campeonato Superbike Brasil de motovelocidade, pela categoria Honda Jr. Cup. A prova será no Circuito de Interlagos.

O piloto esteve no último final de semana em Goiânia, onde ocorreu a nona etapa do campeonato. A prova foi bastante brigada, com os pilotos da linha de frente competindo pela liderança a todo momento.

Enzo Ximenes fez a melhor volta nos classificatórios de sábado, mas não conseguiu segurar a liderança por muito tempo e viu o líder do campeonato, Léo Marques, assumir a liderança na volta inicial. Léo liderou algumas voltas, mas a briga estava forte e o pelotão da frente trocou posições durante toda a prova. Vitor Hugo e Heitor Ourinho também figuraram entre os ponteiros, mas quem levou a melhor foi Léo Marques que, após uma ultrapassagem na última volta vindo por fora na curva da ferradura, assumiu a liderança e carregou até a linha de chegada para receber a bandeira quadriculada e levantar a taça de campeão 2022 da categoria Honda Jr Cup, com uma etapa de antecedência.

Vitor Hugo acabou ficando com a segunda colocação, seguido por Heitor Ourinho, em terceiro, e Enzo Ximenes, em quarto lugar. Felipe Simões garantiu o último degrau do pódio, na quinta colocação.

A última prova do ano será na manhã deste domingo, em Interlagos. O público e a torcida de Vargem podem acompanhar o desempenho de Vitor Hugo pela Internet. A corrida tem início previsto para as 9h, e será transmitida ao vivo pelo canal do youtube do Superbike Brasil, pelo endereço www.youtube.com/SuperBikeBrasil.