Cartas do Papai Noel dos Correios podem ser adotadas

A campanha Papai Noel dos Correios 2022 foi lançada na última semana no interior do Estado de São Paulo. Desde o dia 17, as cartinhas já estão disponíveis para adoção.

Em todo o País, já são mais de 75 mil cartas disponíveis para adoção. Os padrinhos devem acessar o Blog Noel, pelo link https://blognoel.correios.com.br/, ou ir às agências participantes para adotar e, assim, ajudar a tirar os sonhos de milhares de crianças do papel.

Além das cartinhas escritas por crianças da sociedade até 10 anos de idade e de instituições públicas de ensino até o 5º ano, entregues fisicamente nas agências, estão sendo aceitas as cartas enviadas, de forma online, por meio de plataforma digital da campanha.

Os pedidos das crianças incluem brinquedos como bolas e bonecas, até calçados e material escolar. Em 2021, mais de 150 mil cartas foram adotadas. Em 33 anos, a campanha já atendeu mais de seis milhões de cartas.

Para incentivar a criatividade e a redação, as cartinhas devem ser manuscritas. O envio poderá ser nas agências dos Correios e pelo Blog da campanha. Para adotar, basta se dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha.

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no Blog. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha. O prazo para adotar as cartinhas e entregar os presentes é até 16 de dezembro.