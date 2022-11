Casos de Covid sobem e Saúde recomenda uso de máscara

No início deste mês, o aumento no número de casos de Covid-19 em todo o país e o surgimento da nova variante Ômicron (BQ.1.1) geraram alerta à população. Em Vargem Grande do Sul, após semanas com os casos zerados ou com apenas um paciente, o registro de pacientes confirmados com a doença voltou a subir.

Após dois meses, São João da Boa Vista voltou a ter mortes por Covid-19. O boletim divulgado pela prefeitura no dia 17 confirmou os dois casos, que se tratavam de idosos com comorbidades. Com esses dois casos, a cidade somou 381 falecimentos pela doença.

O boletim da prefeitura de Vargem, registrou no dia 8, três casos ativos e, na segunda-feira, dia 21, já haviam 31 pessoas com a doença na cidade, com o agravante de três pessoas internadas em enfermaria Na sexta, dia 25, a cidade registrava 74 confirmados. Além do aumento dos casos na cidade, a Gazeta de Vargem Grande também verificou que houve aumento no número de testes.

Ao jornal, a prefeitura alertou sobre o crescimento do número de pacientes com Covid-19. “Certamente existe um aumento de casos no município não quantificado, pois muitas pessoas com sintomas gripais leves acabam não procurando atendimento médico e sem a realização de exames não é possível ter o número real de casos. Mas podemos acompanhar os alertas feitos pelos órgãos de Saúde quanto ao aparecimento de novos casos e os aumentos registrados no Estado de São Paulo e no Brasil. Os casos registrados no município continuam sendo divulgados através de boletins diários publicados nas redes sociais da Prefeitura”, explicou.

A prefeitura informou que está seguindo as orientações que recebem do Estado e órgãos oficiais. “Temos trabalhado na orientação e busca ativa das pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal. É necessário que todas as pessoas tomem a vacina contra a Covid-19, infelizmente temos muitas que não tomaram todas as doses de vacinas necessárias”, disse.

A prefeitura falou sobre o nova variante. “Infelizmente, surgiu uma nova variante, sendo sub variante pertencente à variante Ômicron, muito mais transmissível que as anteriores. A população deve ficar atenta aos sintomas gripais e procurar um médico na Unidade de Saúde mais próxima de sua residência. Os cuidados de prevenção como o uso de máscara e contato com outras pessoas devem ser seguidos para evitar a disseminação da doença”, informou.

De acordo com o explicado, com atenção ao que vem alertando os médicos especialistas e cientistas, neste primeiro momento é fundamental resgatar o uso de máscaras, a higiene das mãos, evitar aglomerações e locais pouco ventilados. Com o aumento da transmissibilidade do vírus, a prefeitura ressaltou que é possível encontrar pessoas mais vulneráveis, como idosos, transplantados e pessoas em tratamento oncológico, que podem passar por um quadro grave da doença.

Cuidado

As celebrações da Copa do Mundo, que começou no último domingo, dia 20, e a proximidade das festas de fim de ano, exigem maior atenção dos gestores de saúde e da população para o controle de novas infecções por coronavírus. Além da Copa e das comemorações do Natal e Ano Novo, é importante ficar alerta para as festas de formaturas, colações de graus e confraternizações entre amigos, familiares e empresas.

Especialistas preveem que em duas ou três semanas a nova onda deve atingir o interior e os hospitais devem estar preparados para receber um número maior de pacientes. Por isso, verifique se o seu esquema vacinal está completo e, em caso negativo, procure se vacinar. É importante, também, que a população retome o uso de máscaras e álcool gel. É recomendado que, em caso de sintomas, o munícipe fique em casa.