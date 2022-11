Denyse Balarin inaugura sua rotisserie

Conhecida dos vargengrandenses pela sua atuação no preparo de vários pratos, até então trabalhando em casa, Denyse Balarin inaugurou no sábado, dia 26, a Rotisserie “Temperando com a Dê”, na Rua Major Antônio de Oliveira Fontão, nº 333 – Centro, atrás do Supermercado Estrela. Um espaço totalmente projetado para suas comidas prontas e que também abrigará as aulas de culinária que ela ministra aos seus alunos.

Vários amigos, alunos e familiares participaram da inauguração, que contou com as bençãos do padre Hélio Marcos, da Paróquia de Sant’Ana. Na ocasião foi servido aos presentes champanhe e petiscos. O marido Isael Edemir Balarin e as filhas Ana Paula e Virgínia, com seus familiares, estavam presentes prestigiando o novo empreendimento de Denyse.

A inauguração da Rotisserie “Temperando com a Dê” vem coroar o trabalho profissional de Denyse Balarin e dar aos consumidores vargengrandenses mais uma opção em comida, podendo ser adquiridas no local e também encomendadas para o dia a dia e em ocasiões especiais.

Fotos Reportagem