Dupla tenta aplicar golpe em CaixaTem e foi pega

Dois homens foram presos tentando alterar cadastro na Caixa Econômica Federal para aplicar golpe no CaixaTem no dia 17. O gerente informou ao delegado Antônio Carlos Pereira, junto com o agente policial Tiago e o investigador Diego, que um rapaz estava tentando realizar atualização cadastral para utilização do aplicativo, com alterações de e-mail e número de telefone celular, utilizando uma CNH digital, que apresentava indícios de falsidade.

Os Policiais Civis foram ao local e encontraram o suspeito ainda no interior da agência. Ele se identificou e permitiu que os policiais olhassem seu celular, onde foi possível encontrar a CNH digital. O documento tinha a foto dele, porém, estava registrada em nome de outra pessoa, comprovando sua falsidade.

Ele disse que havia sido contratado para fazer a atualização cadastral com outro e-mail e com o aparelho celular em suas mãos para que depois outras pessoas pudessem acessar a conta junto à Caixa Econômica Federal, quando seria possível realizar diversas transações bancárias, como saques, transferências e empréstimos.

Inicialmente, disse que era morador de Mogi Guaçu e que tinha vindo para Vargem com Uber. Sem acreditar na versão, o delegado indagou sobre um comparsa e o rapaz confessou que uma pessoa o acompanhava e que estava em um Corolla branco, nas proximidades do banco.

Com a indicação, os policiais localizaram o veículo bem próximo à Caixa Econômica Federal. O veículo estava com o motor ligado e pronto para deixar o local, ficando claro que seu condutor estava apenas aguardando o retorno do rapaz.

Ele foi abordado e confirmou estar aguardando o parceiro sair da agência, sabendo do crime que estava praticando. O motorista estava em posse de dois celulares, de uma máquina de cartão tipo celular da PagSeguro e de cartões de diversos bancos. O rapaz confessou o seu envolvimento com a utilização de documento falso para alteração de dados cadastrais de uma conta do aplicativo CaixaTem para que depois pudessem se apropriar de importâncias em dinheiro daquele correntista.

Em relação ao veículo, demonstrou nervosismo ao tentar explicar sua aquisição e sua origem, o que levantou suspeitas de que o mesmo pudesse ser de origem ilícita. O veículo tinha placas de Mairiporã (SP).

Diante da suspeita, foi realizado exame pericial, constatando que o chassi e numeração de motor estavam adulteradas, sendo revelado o chassi original do veículo, roubado em 6 de outubro, em Santa Gertrudes (SP). A dupla recebeu voz de prisão e foi levada a Delegacia de Polícia Civil e, em seguida, à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.