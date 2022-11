Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Dulce de Lima, aos 74 anos de idade, no dia 23 de novembro. Viúva; deixou os filhos Laura, Cláudia, Marco e Thais; os genros Francisco; Eduardo e Carlos; a nora Carina; e os netos Francisco, Ana Clara, Ana Laura, Matheus, Carlos Júnior, Luana e Helena. Foi sepultada no dia 23 de novembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ademar dos Reis, conhecido como Barba, aos 70 anos de idade, no dia 21 de novembro. Deixou a esposa Maria Alice; os filhos Marcos Henrique e Cláudio Eduardo. Foi sepultado no dia 21 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Alves Neto, conhecido como João Pintor, aos 55 anos de idade, no dia 23 de novembro. Viúvo; deixou o filho Lucas; os irmãos Vera, Silvia, Marcos, Wilson, Mário, Ciro, Davi e Fábio. Foi sepultado no dia 24 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luiz Honorato de Aquino, aos 59 anos de idade, no dia 19 de novembro. Foi sepultado no dia 19 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Pedro Corsi Filho, aos 87 anos de idade, no dia 24 de novembro. Viúvo de Valquíria Marotta Corsi; deixa os filhos Christiane, Ana Claúdia, Pedro e Márcio; a nora Sônia; e o neto Leonardo. Foi sepultado no dia 24 de novembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Nair Visconde Avanzi, aos 82 anos de idade, no dia 24 de novembro. Deixou o marido Carlos Avanzi, os filhos Wladnei, Wladmir, Walkíria e Valéria; noras, genro e netos. Foi sepultada no dia 25 de novembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria de Lourdes da Silva, aos 76 anos de idade, no dia 19 de novembro. Viúva; deixou os sobrinhos José Gildomar, Alda Maria e Isabele. Foi sepultada no dia 20 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Antônio José de Sales, conhecido como Toninho do Santo, aos 82 anos de idade, no dia 13 de novembro. Foi sepultado no dia 14 de novembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Helena Rosa da Silva, mãe do Amantino, aos 87 anos de idade, no dia 21 de novembro. Foi sepultada no dia 21 de novembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Ademar Gonçalves da Rosa, conhecido como Paraguai, aos 77 anos de idade, no dia 23 de novembro. Foi sepultado no dia 23 de novembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu José Carlos da Silva, aos 84 anos de idade, no dia 24 de novembro. Foi sepultado no dia 25 de novembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

