Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Tonico & Tinoco (João Salvador Peres e José Salvador Peres)

Tonico

Nascimento: 02/03/1917 – São Manuel (SP)

Morte: 13/08/1994 – São Paulo (SP)

Tinoco

Nascimento: 19/11/1920 – Botucatu (SP)

Morte: 04/05/2012 – São Paulo (SP)

Período de atividade: 1930 – 2012

Instrumento: Viola e Vocais

Tonico e Tinoco foi uma dupla caipira, considerada uma das mais importantes da história da música brasileira.

Em 64 anos de carreira realizaram quase 1000 gravações divididas em 83 discos.

A dupla é recordista de vendas no Brasil e de acordo com diferentes fontes, suas vendas totais variam entre 20 milhões e 50 milhões de discos. A dupla realizou 40.000 apresentações em toda a carreira.

O gosto pela música veio dos avós maternos: Olegário e Isabel, que alegravam a colônia com suas canções, ao som de um antigo acordeão.

A primeira canção que aprenderam foi “Tristeza do Jeca”, em 1925. Em 15 de agosto de 1935 fizeram a primeira apresentação profissional, cantando na festa de Aparecida de São Manuel.

Já em São Paulo inscreveram-se no programa de calouros Chico Carretel; o Capitão furtado que estava sem violeiro, promoveu um concurso para preencher a vaga. Classificados para a final, interpretaram “Adeus campina da serra” de Raul Torres e Cornélio Pires; quando terminaram, o auditório aplaudiu de pé, todos pediram bis, aquela dupla que cantava diferente.

No dia seguinte, o trio da roça estava cantando pela rádio difusora. Já sem o primo Miguel, eram apenas os irmãos Perez. Um dia durante o ensaio, Arioswaldo Pires, sobrinho de Cornélio Pires, apresentador do Programa, disse que uma dupla tão original, com vozes gêmeas, não poderia ter um nome espanhol. Batizou-os na hora de Tonico e Tinoco.

A divulgação nos programas da rádio, transformava a dupla em sucesso imediato, fazendo surgir convites para shows.

No ano de 1946, o sucesso definitivamente chegou com “Chico Mineiro” (Tonico/Francisco Ribeiro). Desde então, tornou-se a dupla sertaneja mais famosa do Brasil. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o número de emissoras de rádio saltou para 117 e os aparelhos receptores 3 milhões.

Tonico e Tinoco estão agora na rádio nacional de São Paulo onde nasceu um de seus marcantes programas. Um dia o auditório estava ocupado com um ensaio e, como eles precisavam entrar no ar. Puxaram os microfones para fora e fizeram a apresentação no corredor. O locutor Odilon Ambrósio, perguntou onde o programa estava sendo transmitido e Tinoco respondeu (Da Beira da Tuia). O nome ficou. A dupla caipira que foi a pioneira no Brasil e fez história em seus 64 anos de carreira, sendo conhecidos como “Dupla Coração do Brasil”. Foram seus sucessos: “Cana Verde”; “Chico Mineiro”; “Tristeza do Jeca”; “Rei do Gado”; “Moreninha Linda”; “Besta Truana”; “A moda da mula preta”; “Baile na Roça”…

Tonico e Tinoco, nós somos gratos pelo legado que nos deixaram.

Salve, Tonico e Tinoco.

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho