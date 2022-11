Natal de Vargem este ano terá muitas novidades

O clima de Natal já tem invadido as ruas da região central de Vargem Grande do Sul. A Prefeitura Municipal tem investido na iluminação e em parceria com a Associação Comercial e Industrial (ACI) ainda serão instalados enfeites e outras novidades. À Gazeta de Vargem Grande, o assessor do Departamento de Cultura e Turismo, Lucas Buzato, contou que a decoração do Natal de Vargem Grande do Sul, que já está sendo montada, contará com muitas novidades.

A maioria das novidades será na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, que ganhará um segundo túnel, por exemplo. Conforme informou, na ponta da fonte que está em reforma, haverá um anjo com uma mensagem de paz, esperança e recomeço. “Nós teremos também personagens natalinos que vão estar ali em volta da fonte para criar um clima mais infantil, para que as crianças possam se divertir bastante”, disse.

Uma das principais novidades deste ano, de acordo com Lucas, são os arcos que enfeitarão a Rua do Comércio, uma parceria com a Associação Comercial e Industrial (ACI).

“Foi identificado que a nossa Rua do Comércio precisava de uma atenção especial, visto que é o lugar do fluxo econômico mais importante no Natal. Então, pensando nisso, nós vamos fazer oito arcos com elementos de Natal, como estrelas e guirlandas, para que tenha um clima muito mais importante e para que as pessoas possam sentir mesmo a magia, aquela coisa mais lúdica do Natal. Isso sem dúvida traz um ambiente diferenciado também”, comentou.

A diretora de Cultura Marcia Iared destacou a importância de avanços na parceria com a ACI, ocorridos em reuniões com a presença da assessora Lurdinha Dutra e o assessor Lucas Buzato.

“Apesar da grande reposição, que especialmente os matérias de iluminação demandam todos os anos e dificultam um avanço maior, não podemos ignorar a grande importância da decoração natalina no aquecimento do comércio e no clima de Cristandade e de confraternização entre as pessoas. Temos certeza que está parceria será cada vez mais efetiva”, disse.