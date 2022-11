Alunos de Vargem foram medalhistas em Olimpíada

Alunos da escola D. Pedro II e da Escola Estadual Gilberto Giraldi receberam medalhas na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE). A prova e os desafios da Olimpíada foram realizados entre os dias 24 e 29 de outubro, e o resultado foi divulgado no dia 10 de novembro.

No D. Pedro II, os alunos do 9º ano participaram da Olimpíada. Receberam a medalha de ouro os estudantes Gabryel de Souza Carvalho, Gustavo Slootemaker Tabet, Lívia Fonseca, Marina Andrade Teixeira, Mirela Prado Figueiredo e Rodrigo Mansara Júnior.

Os alunos Guilherme Picolo Scacabarozi, Isabeli Bueno de Camargo, Lindolfo Gomes Vidal, Maria Eduarda Piovan Ferreira, Nicole Balarin Carril e Vitória Galbier receberam a medalha de prata. Lucas Idesti Leite e Manuella Molinari Bovo ganharam a medalha de bronze.

Os alunos foram orientados pelo professor de física e matemática, Lucas Corsi Esberci, professor no D. Pedro II há 10 anos. À Gazeta de Vargem Grande, ele comentou sobre essa conquista. “A Olimpíada Nacional de Energia Elétrica não entrega apenas a alunos e professores medalhas, prêmios e certificados de participação, proporciona também novas descobertas, ideias e conhecimentos. A cada ano, é possível participar de diversas Olimpíadas científicas, regionais, estaduais ou nacionais”, disse.

O professor ressaltou que a participação dos alunos em olimpíadas científicas fortalece a exploração da ciência e tecnologia e pode servir como forma de ingressar nas grandes universidades públicas do Brasil, através dos programas Vagas Olímpicas.

Ele explicou como foi o preparo dos alunos. “Além de receberem orientações em sala de aula, foi disponibilizada pela plataforma da ONEE três módulos e vídeo-aulas complementares que serviram como trilhas de estudos para os alunos olímpicos. O curso contemplou assuntos como: introdução à energia e suas transformações; fontes e matrizes energéticas; produção/geração de energia e consumo consciente; e ações de eficiência energética e combate ao desperdício”, comentou.

Para ele, como orientador, o feedback foi muito positivo. “Como professor e orientador dos alunos participantes e medalhistas da ONEE me sinto extremamente feliz pelo feedback positivo dos alunos. Além das medalhas, aprender sobre assuntos como sustentabilidade e responsabilidade social e ambiental são fundamentais para solidificar os princípios de preservação do meio ambiente”, completou.

Gilberto Giraldi

Na escola Gilberto Giraldi, alunos do 9º e do 8º ano participaram da Olimpíada e levaram para casa uma medalha. Do 9º ano, Ana Júlia Ribeiro, Bruno Henrique Mazarini, Fabricio Augusto da Silveira e Sara Eloá Santamarina receberam a medalha de ouro. A medalha dourada também foi entregue a Érick Luciano da Silva e Tiffany Franchi da Silva, do 8º ano.

Receberam a medalha de prata os alunos Breno Augusto Custódio, Caio José Caixeta, Maria Victória Fermoselli Witkovski e Priscila Aparecida Luiz Martins, do 9º ano, e Breno César Defanti, Diogo Gabriel Oliveira da Silva, Luiz Miguel Alves da Costa, Maria Laura da Silva e Vitor Lucas Gasques de Oliveira.

A medalha de bronze foi entregue aos alunos Heloíza Vitória Miguel, Lavínia Sartin Felizardo, Natanael Henrique da Silva Saraiva, Nicolas Maldonado Fiorette, Pedro Ernesto da Cunha, Thayla Chimichak Martins e Tiago Chiqueti, todos do 8º ano.

Os alunos foram orientados por Luciana Aparecida Janguas, Coordenadora de Gestão Pedagógica da Área de Matemática e Ciências da Natureza, professora no Giraldi há oito e falou sobre as 22 medalhas que a escola levou para a casa: seis de ouro, nove de prata e sete de bronze, de um total de 32 inscritos na escola. “A importância dos estudantes serem medalhistas é o reconhecimento do nosso trabalho e consequentemente esforço dos próprios estudantes. Este ano sou professora coordenadora de área, não sou a professora deles, mas fui orientadora, então preparei um ‘aulão’ com o material fornecido pela ONEE. Além disso, durante as aulas de ciências foram abordados os assuntos da Olimpíada”, explicou.

Luciana ressaltou que a ONEE tem como objetivo promover a educação sobre o consumo consciente de energia e esse também foi objetivo da escola. “Para mim, como orientadora, é uma satisfação muito grande, eu fiquei muito feliz. Estamos no caminho certo para formar estudantes protagonistas, a aprendizagem é certa e os resultados são consequência”, completou.