Câmara entregou honrarias nesta semana

Os vereadores da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul homenagearam moradores da cidade com o Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, nesta última semana.

Durante a sessão solene que aconteceu na terça-feira, dia 22, Neusa de Oliveira Amadeu, do Centro Espírita Terreiro de Umbanda Filhos do Ologum, recebeu o Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence na área da Atividade Religiosa, um projeto de autoria de todos os vereadores.

Em sessão solene na quarta-feira, dia 23, Sara Angeli Passoni foi homenageada com o Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence na área de comunicação, também um projeto de autoria de todos os vereadores.

No mesmo dia, Juliana Marini Fernandes e Marluce de Fátima Gomes Xavier, da Clínica Reabilitha Fisioterapia e Pilates, receberam a homenagem do Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, de autoria de todos dos edis.

Fotos: Reprodução YouTube

Sara Angeli Passoni