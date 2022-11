Morador do Jardim São Luís reclama de pernilongos

Morador e leitor da Gazeta de Vargem Grande, A.B. ligou ao jornal para reclamar da onda de pernilongos que estaria infestando sua casa no bairro. Segundo ele, a causa da infestação seria o Córrego Santana, próximo ao bairro e que não estaria sendo devidamente limpo pela prefeitura e também a falta de dedetização do local nesta época do ano.

A reportagem do jornal procurou ouvir o leitor e também o Departamento de Meio Ambiente da prefeitura. Para o leitor, antigamente o córrego era totalmente limpo, capinado e o mato retirado de dentro do riacho, deixando-o mais limpo, o que no seu modo de ver, contribuía para diminuir os pernilongos. Ele também citou que antigamente usava-se herbicida para matar o mato, o que hoje, sabe ser proibido.

No Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, a reportagem tomou conhecimento que a limpeza do córrego é feita com frequência, mas que nos dias atuais não se pode mais fazer uma limpeza mais drástica, com a retirada do mato ou capim que ajudam a proteger o córrego contra a erosão e o assoreamento. Também é proibido o uso de herbicidas e só utilizam o inseticida quando é extremamente necessário e por motivos técnicos.

Apurou que o aumento do número de pernilongos é natural nesta época do ano, devido ao calor, uma vez que acima dos 30º C e a chuva de verão favorecem a multiplicação destes insetos, que com temperaturas altas tem o seu metabolismo acelerado.

Quando da realização da fotografia para ilustrar a presente matéria, a reportagem do jornal pôde constatar que no local havia um funcionário fazendo a poda do capim mais alto, sem porém, retirar a gramínea das margens do córrego.