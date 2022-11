Novo trecho da Av. Manoel Gomes Casaca está parado desde o começo do ano

Segundo pôde apurar a reportagem do jornal junto a moradores próximos ao local onde a prefeitura começou a construir o novo trecho da Av. Manoel Gomes Casaca, desde o início do ano as obras estão paradas e eles não souberam dizer quando elas serão reiniciadas. A redação do jornal entrou em contato com a prefeitura para saber mais detalhes, enviando no dia 16 de novembro várias perguntas à Assessoria de Comunicação a respeito para melhor informar seus leitores e a população, mas até o fechamento do jornal não obteve respostas.

Em matéria publicada pelo jornal em maio de 2021, quando as obras tiveram início, foi dito que a Av. Manoel Gomes Casaca, que termina onde hoje funciona a Lajes Picolo Materiais de Construção, saída para Casa Branca e paralela à SP 215, Rodovia Hélio Moreira Sales, teria seu prosseguimento até o trevo da entrada do Jardim Santa Marta e investimentos na ordem de R$ 686.578,11 por parte do poder público municipal.

Para a construção desta nova parte da avenida, a prefeitura municipal publicou no Jornal Oficial do Município, um decreto declarando de utilidade pública para fins de desapropriação a área correspondente a esse prolongamento. Segundo o decreto nº 5.307 de 10 de maio de 2021, assinado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), a desapropriação do imóvel tinha como objetivo prolongar a Avenida Manoel Gomes Casaca até o Dispositivo de Retorno (Trevo) localizado no Jardim Santa Martha, garantindo assim mais um acesso ao referido bairro, melhorando a circulação de trabalhadores nas indústrias implantadas na região e principalmente a fim de atender as condições previstas no Contrato de Repasse n.º 1.068.643-55/2019, Proposta n.º 054039/2019, SICONV n.º 893777/2019 – Ministério do Desenvolvimento Regional, o qual ajudaria a custear a obra.

Segundo apurou a Gazeta, a maioria dos terrenos onde passará a avenida já foi objeto de concordância com os proprietários e no local será construída uma avenida com 15 metros de largura, sendo de 10 metros o leito carroçável e calçadas dos dois lados. Em entrevista ao jornal na ocasião, o diretor de Obras, Ricardo Luís Leonetti Bisco afirmou que seria necessário fazer um aterro em um trecho da nova avenida e também os serviços de infraestrutura como drenagem de águas pluviais, guias e sarjetas, iluminação e asfaltamento.

Para o custeio da obra, a administração municipal conseguiu uma verba no valor de R$ 248.300,00 de uma emenda parlamentar do deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania) junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e uma contrapartida da prefeitura no valor de R$ 438.278,11, totalizando os R$ 686.578,11 orçados para a construção do novo trecho da Manoel Gomes Casaca.

A região vive um momento de expansão, explicou Bisco, principalmente industrial e comercial, no local já estão várias empresas da cidade e a obra vai beneficiar também os trabalhadores que não vão mais precisar pegar ou atravessar a pista da rodovia para chegaram aos seus postos de trabalho. No futuro, disse que a intenção da prefeitura é interligar o trecho até o atual distrito industrial José Aparecido da Fonseca (Tota), visando atrair mais empresas para se instalarem na região.

Nas perguntas enviadas ao Departamento de Obras, o jornal indagava quanto da obra já havia sido realizada e qual seria o custo atualizado para a conclusão do novo trecho, uma vez que foi orçado em 2021 em R$ 686 mil e desde então, o preço dos materiais utilizados na obra, como asfalto por exemplo, sofreram aumentos nos últimos dois anos de 213%, segundo dados do Sindicato das Indústrias de Construção Pesada do Estado de Minas Gerais.

Pelo que pode apurar a reportagem do jornal no local, além da terraplanagem feita no leito carroçável, também está pronto o meio fio e obras de escoamento de água e também a passagem do esgoto de outros bairros localizados acima do asfalto, que atravessam a Av. Manoel Gomes Casaca, faltando o asfaltamento do local e outras obras de acabamento do novo trecho.