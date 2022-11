Papai Noel chegará no dia 19 no Casarão da Educação

Com a chegada da época natalina, o Papai Noel é um dos personagens mais aguardados, principalmente entre a criançada. Famílias inteiras vão ao Casarão do Departamento da Educação, no Centro, para tirar fotografias com o bom velhinho e para que as crianças entreguem as cartinhas com os seus pedidos.

A chegada do Papai Noel na cidade já tem data marcada. Ele chegará no dia 19 de dezembro, no Casarão da Educação, às 19h30, e marcará presença no local durante toda a semana.

Programação de Natal

Após a chegada do Papai Noel no dia 19, haverá a apresentação do Coral Francisco Carril. No dia 20, às 19h30, a Orquestra Jovem se apresentará na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.

Dando continuidade na Semana Natalina, a população poderá assistir à apresentação de Ballet e Teatro de Um conto de Natal, na Praça da Matriz, no dia 21, quarta-feira, às 19h30.

A Orquestra de Viola fará uma apresentação na Praça da Matriz no dia 22, às 19h30. Encerrando a Semana Natalina, haverá uma apresentação da Orquestra Conexão na Praça da Matriz, no dia 23, sexta-feira, às 19h30.

Esse ano, devido à falta de tempo hábil para realização, uma vez que o calendário de eventos da cidade foi retomado no 2º semestre, o Departamento de Cultura informou que não será realizada a Parada de Natal de Vargem Grande do Sul