Eleição da Câmara

Foi publicado no Jornal Oficial do Município do dia 24, o Ato do Presidente Paulinho da Prefeitura (PSB) fixando os prazos das inscrições dos candidatos à eleição da Mesa Diretora da Casa. Os concorrentes devem registrar seus nomes de 28 de novembro a 2 de dezembro, das 8h às 16h, com exceção do dia 2, que devido ao jogo da seleção, o horário será até às 13h. A eleição será na sessão ordinária de 6 de dezembro.

Cargos

Serão eleitos o presidente da Câmara, o vice-presidente, o primeiro e segundo secretários e o tesoureiro para 2023. Neste ano, os cargos são ocupados por Paulinho como presidente, Danutta Rossetto, de vice; Celso Itaroti (PTB) como primeiro secretário e Canarinho (PSDB) de segundo secretário, além de Bertoleti (PSD) de tesoureiro

Feira do Produtor Rural

Uma das iniciativas da Casa da Agricultura e Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com apoio de José Geraldo Ramazotti, a Feira do Produtor Rural deve ter sua primeira edição no começo de dezembro.

Reforma do PPA

Publicação desta semana do Jornal Oficial do Município trouxe a prorrogação do prazo de vigência, pelo período de 12 meses, e, prorrogação do prazo de execução, pelo período de 180 dias, das obras de reforma e readequação do PPA Alfeu Rodrigues do Patrocínio.

Falta de quórum

No dia 22, estava prevista uma sessão extraordinária para a votação de projetos como reajuste da atividade delegada realizada por policiais em dias de folga, convênios com o Conderg e outros. No entanto, a sessão foi encerrada por não contar com o quórum suficiente para a deliberação. Estavam presentes os vereadores Célio, Magalhães, Danutta, Guilherme, Gláucio, Paulinho e Bertoleti. Serginho, Itaroti e Parafuso justificaram a ausência. As propostas, no entanto, foram discutidas e votadas em sessão extraordinária realizada no dia seguinte.

Paulo Teixeira

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), coordenador do grupo de transição do governo eleito de Lula (PT), anunciou os nomes para compor a equipe que vai atuar nessa tarefa. Entre os nomes anunciados, está o do deputado Paulo Teixeira (PT), que é nascido em Águas da Prata, já destinou emendas para Vargem e já recebeu o título de Cidadão Vargengrandense. Paulo Teixeira faz parte do grupo técnico de Justiça e Segurança Pública.