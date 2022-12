Caminhão tombou na SP-340 e três pessoas de Vargem ficaram feridas

Três pessoas de Vargem Grande do Sul ficaram feridas em um acidente na Rodovia Prefeito José André de Lima, a SP-340, na altura do Km 247, próximo a Mococa. O acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira, dia 28, por volta das 3h50, quando um caminhão carregado de tijolos tombou.

Segundo informações do Jornal Meio Dia, no caminhão havia três pessoas, porém duas pessoas ficaram presas nas ferragens e foram retiradas pela Renovias e o Corpo de Bombeiros de Mococa. As vítimas que foram socorridas sofreram ferimentos leves.

A pista precisou ser interditada, porém foi liberada logo depois do resgate das vítimas. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e registrou o boletim de ocorrência. As causas do acidente estão sendo apuradas.