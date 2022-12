Em Casa Branca, homem morre após ser agredido e esfaqueado pelo ex de amiga

Um homem de 40 anos morreu após ser esfaqueado em Casa Branca, na noite de domingo, dia 27, pelo ex-marido de uma amiga. O suspeito de cometer o crime fugiu.

De acordo com o informado pelo portal de notícias G1, o agressor impediu a passagem da vítima e da amiga, após jogar o veículo que conduzia contra o carro. O homem agrediu a vítima com socos, deu uma facada na barriga e, em seguida, fugiu do local.

A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência. Com as informações fornecidas pela testemunha, a PM foi à casa do suspeito onde encontrou em um quarto uma carabina de pressão calibre 22 adaptada e dez munições.

A vítima foi levada para o pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado.