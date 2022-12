Final de semana com muitos gols no Campeonato Amador de Futebol

O Campeonato Municipal de Futebol Amador realizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer teve confrontos com muitos gols no último final de semana. Na sexta-feira, dia 25 de novembro, Cohab e III Vilas ficaram no empate em dois a dois. A noite terminou com a goleada de 6 a 1 do Santana FC em cima do Unidos da Vila B.

No domingo, dia 27, a primeira partida terminou no empate de 1 a 1 entre o TCM e o Sambai.com. Na sequência, houve o jogo bastante equilibrado entre Ajax e Agrovila, que terminou na vitória do Ajax por 3 a 2. Na tarde do domingo, o Liverpool fez 5 a 2 no Unidos da Vila A e na última partida do dia, o Palmeirinha venceu o Aliança por 1 a 0.

Na quinta-feira, dia 1º, Sambai.com venceu Liverpool por 5 a 2. Em seguida, Vargeana FC goleou Ajax em uma partida que terminou em 7 a 1.

Os jogos deste domingo começam com o confronto entre III Vilas e TCM, seguido por Aliança e Santana. E durante à tarde estão previstas as partidas entre Parceria FC e Cohab e Palmeirinha e Agrovila. Os jogos são disputados no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.