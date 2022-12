Moradora do Jardim Morumbi foi agredida durante roubo

Uma moradora da rua Ambrosina Alves, no Jardim Morumbi, foi vítima de um roubo na noite de terça-feira, dia 29, por volta das 21h.

Conforme relatou a vítima, ela estava entrando com o carro na garagem, quando dois rapazes de moto entraram junto e trancaram o portão. Ela informou que eles queriam entrar em sua residência, mas que ficaram apenas na garagem.

Eles pegaram os seus pertences, sendo aliança, aparador de aliança e corrente, bem como a sua carteira e o seu celular. Mesmo entregando os pertences, a vítima recebeu uma coronhada na cabeça e precisou ser medicada.

Conforme o informado, a mulher ficou assustada e com medo. Os moradores informaram que os criminosos estava passando pela rua havia mais de 40 minutos e que qualquer outro morador poderia ter sido vítima do roubo.

De acordo com o apurado pela Gazeta de Vargem Grande, um dos membros já foi pego na quarta-feira, dia 30. Informações dão conta que os responsáveis haviam dormido em uma capela de um sítio próximo à Represa Eduíno Sbardellini.

Por volta das 6h, da quarta-feira, a Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu informações de que um rapaz estaria nessa capela próxima. A equipe foi ao local e conseguiu abordar o suspeito, um adolescente de 17 anos. Ao ser questionado, ele confessou que estaria envolvido no crime, que ficou escondido em mata até às 3h e, após, foi à capela, passando a noite no local.

Em conjunto, a GCM e a Polícia Civil conseguiram recuperar pertences da vítima, capacetes, arma e as vestes da dupla.