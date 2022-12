Nas oitavas de final, Brasil enfrenta Coreia do Sul

Na segunda-feira, dia 28, o Brasil enfrentou a Suíça e garantiu sua classificação para as oitavas de final ao vencer a partida por 1 a 0. Mesmo com a classificação para as oitavas garantida, os vargengrandenses se reuniram para assistir ao jogo desta sexta-feira, dia 2, contra Camarões.

Em diversos pontos da cidade, como a Conveniência Aquarius, grupos torceram pela Seleção Brasileira, mas, ainda assim, a vitória não veio. O jogo, que teve início às 16h, terminou em 1 a 0 para o time de Camarões. O gol foi feito pelo atleta Vincent Aboubakar nos acréscimos da partida. Após o gol, o atleta, que já tinha um cartão amarelo, comemorou sem camisa e recebeu mais um cartão, sendo expulso da partida.

Ainda assim, devido ao saldo de gols, a Seleção verde e amarela se manteve na liderança da fase do grupo G, que era formado ainda por Sérvia, Suíça e Camarões. Nas oitavas de final, Brasil enfrenta o segundo lugar do grupo H: a Coreia do Sul. O jogo será nesta segunda-feira, dia 5, às 16h.

O time da Suíça foi o segundo classificado do grupo G para as oitavas de final e enfrentará Portugal, que foi o líder do grupo H, na terça-feira, dia 6, às 16h.