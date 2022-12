Neste sábado tem Festival de Teatro

O grupo de teatro Arbítrio Arte realiza neste sábado, dia 3 de dezembro, o I Festival de Cenas Curtas Arbítrio Arte (Ficca), a partir das 19h, na Escola de Música Manoel Martins, à rua Prudente de Moraes, 675, Centro. A entrada é gratuita e informações podem ser obtidas pelo perfil do grupo no Instagram, o @arbitrioarte.

Segundo a responsável pelo grupo, Tânia Cristina Soares, serão encenadas cinco cenas curtas, de cerca de 10 minutos de peças como “Uma casa de bonecas”, de Henrik Ibsen; “Boca de Ouro, de Nélson Rodrigues; “Quando as máquinas param”, de Plínio Marcos; “Sonho de uma noite de verão”, de Willian Shakespeare e o “Auto da Comparecida”, de Ariano Suassuna.

“Serão cinco cenas e terá uma cena especial também, que essa fará parte do festival que será avaliado”, explicou. De acordo com Tânia, as cenas que fazem parte do festival serão avaliadas por um corpo de jurados e ao final, haverá premiação. “Vão ser premiados o melhor ator, melhor ator revelação, melhor atriz, melhor atriz revelação e o melhor espetáculo”, disse.

Após a exibição de cada cena, o júri vai dar sua avaliação do desempenho dos envolvidos. “Os jurados darão um feedback para os atores e ao final terá essa premiação”, observou Tânia. Fazem parte do júri Carlos Augusto Castilho e Wladimir Galante, de São João da Boa Vista, além de Ivair Ribeiro, de Vargem.

Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do trabalho do grupo de teatro Arbítrio Arte, basta acessar e seguir no Instagram o perfil @arbitrioarte. Para mais informações sobre o grupo e como participar, basta entrar em contato pelo WhatsApp (19) 97137-2588.