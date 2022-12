Vereadores elegem nova Mesa Diretora da Câmara na próxima terça-feira, dia 6

Os vereadores da Câmara Municipal irão votar a nova composição da Mesa Diretora da Casa na próxima terça-feira, dia 6, durante sessão ordinária. Os vereadores tiveram até às 13h desta sexta-feira, dia 2, para registrar seus nomes e concorrer à presidência e também aos cargos de vice-presidente, 1º secretário, 2º secretário e tesoureiro.

No processo de composição da Mesa da Câmara Municipal, as eleições acontecem a cada ano, ao contrário do que por décadas prevaleceu do presidente e demais membros serem eleitos para ocuparem o cargo por dois anos.

O Ato do Presidente Paulo César da Costa (PSB), o Paulinho da Prefeitura, fixando os prazos das inscrições dos candidatos à eleição foi publicado no Jornal Oficial do Município do dia 24.

Em 2021, foram eleitos Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB) presidente, Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos) vice, Paulinho 1º secretário, Maicon do Carmo Canato (Republicanos) 2º secretário e João Batista Cassimiro, o Parafuso (PSD) como tesoureiro. Eles assumiram no dia 1º de janeiro de 2021 e ficaram empossados até 31 de dezembro do mesmo ano.

Para o exercício de 2022, Paulinho foi eleito presidente da Casa de Leis e tomou posse do cargo no dia 1º de janeiro deste ano. Embora a eleição do novo exercício seja realizada na próxima semana, o mandato atual, que tem Danutta de Figueiredo Rosseto (Republicanos) como vice-presidente, Itaroti como primeiro secretário, Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB), como segundo secretário e Antônio Carlos Bertoleti (PSD) como tesoureiro, segue até o dia 31 de dezembro.

Os vereadores eleitos para compor a nova Mesa Diretora tomam posse no dia 1º do próximo mês através de termo de posse e a Mesa Diretora eleita fica empossada até 31 de dezembro de 2023. A primeira sessão ordinária da Câmara Municipal está marcada para o dia 7 de fevereiro, no entanto, qualquer sessão extraordinária que eventualmente for marcada em janeiro ou início de fevereiro, já será presidida pela nova Mesa.

Comissões

As Comissões da Câmara Municipal serão votadas no início de janeiro, em sessão extraordinária marcada pelo novo presidente, que será eleito na próxima semana.

As Comissões da Câmara Municipal são eleitas de dois em dois anos. A formação eleita para o biênio 2021-2022 chega ao fim do mandato em 31 de dezembro deste ano. Assim, para os próximos dois anos, uma nova formação deve ser eleita.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, os novos membros da Comissão de Justiça e Redação, da Comissão de Finanças e Orçamento, da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades e Comissão do Meio Ambiente e Segurança serão votados no início de janeiro, em sessão extraordinária marcada pelo novo presidente da Câmara Municipal, que será eleito entre os vereadores na próxima semana.

Guilherme Nicolau ganha apoio de vereadores para disputar a presidência

Um grupo de vereadores resolveu apoiar a candidatura do vereador Guilherme Nicolau (MDB) para presidente da Câmara Municipal, cujas inscrições terminaram hoje à 13h. O vereador Maicon Canato (Republicanos) que pretendia ser candidatar à presidência, abriu mão e vai disputar como vice-presidente apoiando Guilherme.

Além destes vereadores, é tido como certo que votarão em Guilherme os vereadores Magalhães (Republicanos), Serginho da Farmácia e Canarinho, ambos do PSDB e Gláucio Santa Maria (União Brasil), o que totalizaria seis votos a favor da sua candidatura.

A vereadora Danutta do Republicanos também oficializou sua candidatura à presidência, mas pelo que pode acompanhar a reportagem do jornal, ainda não teria conseguido apoio dos outros vereadores à sua pretensão. Outro vereador que se inscreveu para ser o futuro presidente do Legislativo, foi o vereador Celso Itaroti (PTB) que contaria com o apoio do atual presidente Paulinho da Prefeitura e Célio Santa Maria, ambos do PSB, do vereador Parafuso e Bertoleti, ambos do PSD e também do vereador Fernando Corretor, o que lhe daria seis votos.

Empate beneficia Guilherme

Caso haja embate entre Guilherme Nicolau e Celso Itaroti, com seis votos cada, o Regimento Interno da Câmara Municipal afirma que em havendo empate, será eleito o mais votado nas últimas eleições. Guilherme foi o vereador mais votado em 2020, sendo eleito com 1.187 votos e Itaroti obteve nesta eleição 749 votos.

A eleição que escolherá a nova mesa diretora acontecerá na próxima terça-feira, dia 6 de dezembro, durante a última sessão legislativa ordinária que acontecerá na Câmara Municipal, com a posse devendo acontecer no dia 1º de janeiro de 2023. Como a disputa pela presidência da Câmara é muito acirrada, até o dia da eleição muitas conversas acontecerão e muita água vai rolar, podendo o quadro mudar até lá, inclusive candidatos retirando suas inscrições.

Chances de Danutta

Caso os vereadores ligados a Itaroti no dia sintam que vão perder a presidência da Câmara Municipal, é grande a chance de todos votarem na candidatura da vereadora Danutta para presidente do Legislativo e não elegerem Guilherme Nicolau e os demais vereadores que o apoiam e estão disputando os cargos da Mesa Diretora, como Maicon na vice-presidência, Canarinho como primeiro secretário, Gláucio como segundo secretário e Serginho como tesoureiro. Apoiando Itaroti e disputando os cargos, estariam Célio Santa Maria como vice, Bertoleti como segundo secretário e Parafuso como tesoureiro.

Disputa acirrada

Esta é uma das mais acirradas disputas para ver quem vai presidir o Legislativo vargengrandense para o anuênio de 2023. Pelo histórico das disputas pela presidência, há um grupo fechado que vem se revezando no poder desde a Câmara passada, sendo remanescentes daquele grupo os vereadores Paulinho da Prefeitura, o vereador Célio Santa Maria e o vereador Fernando Corretor. Eleito em 2020, o vereador Celso Itaroti passou a liderar este grupo ao qual se juntaram os vereadores Bertoleti e Parafuso. Esse grupo tem alternado no poder elegendo ora Paulinho, ora Itaroti.

Segundo matéria publicada pelo jornal em dezembro de 2020, desde que foi aprovada a lei permitindo a eleição da Mesa da Câmara por um ano, em 2016, vedada a reeleição, contra os dois anos de mandato que perdurou no Legislativo de Vargem durante as últimas décadas, um grupo se fechou com o compromisso de ser a cada ano um deles a ocupar a presidência e assim se manteve nos últimos quatro anos, quando foram respectivamente eleitos Wilsinho Fermoselli/2017, Fernando Corretor/2018, Felipe Gadiani/2019 Paulinho da Prefeitura em 2020.

Eleitos os novos vereadores em 2020, outro grupo foi formado, tendo o vereador Itaroti à frente. Na eleição ocorrida em 2020, se candidataram Itaroti e Guilherme Nicolau, sendo que na ocasião Itaroti foi eleito com os votos de Paulinho da Prefeitura, Célio Santa Maria, Maicon Canato, Fernando Corretor, Parafuso e Bertoleti, perfazendo sete votos. Já o vereador Guilherme teria tido além do seu voto, os votos dos vereadores Canarinho, Serginho, Danutta, Magalhães e Gláucio do Moto Taxi, totalizando seis votos.

Em 2021 o mesmo grupo teria se fechado para a eleição de Paulinho da Prefeitura, que já tinha sido eleito em 2019, assumindo em 2020 com um esquema de grupo fechado em torno do seu nome e diante dos fatos, os outros vereadores desistiram de se candidatar e Paulinho foi o único candidato e acabou sendo eleito para dirigir a Câmara em 2022, cujo mandato termina agora em dezembro.