Vitor Hugo fica na 3ª colocação na final do Superbike Brasil

A última prova da temporada 2022 do campeonato Superbike Brasil de motovelocidade foi disputada no domingo, dia 27. Pela categoria Honda Jr Cup, o piloto vargengrandense Vitor Hugo Correa, 12 anos, ficou em quinto lugar ao final da corrida, realizada no Circuito de Interlagos, em São Paulo. Com o resultado, Vitor Hugo ficou em terceiro lugar na classificação final do torneio, uma grande conquista para o jovem piloto.

Na prova, Léo Marques, que conquistou o campeonato com uma prova de antecedência, ficou na terceira colocação. A vitória ficou com o piloto Enzo Ximenes. Miguel Garcia finalizou com a segunda posição. Heitor Ourinho fechou na quarta colocação, e Vitor Hugo completou o pódio, em quinto.

Em entrevista à Gazeta, Vitor Hugo avaliou positivamente seu desempenho no torneio. “Achei muito bom essa minha temporada, por ser a primeira e ter chegado em terceiro é uma boa colocação no GP geral. Achei também uma experiência muito produtiva e aprendi muitas coisas. Enfim gostei muito da temporada”, afirmou.

Vitor contou que retorna ao Superbike Brasil no ano que vem, mas dessa vez por uma categoria com motocicletas mais velozes. “Agora, vamos com tudo para 2023 na Tim Cup Honda 300cc e vamos em busca do título”, afirmou o piloto, que é filho de Lucimeire e Vladimir Correa, da Eleven Construções Metálica.

Ele aproveitou para destacar o apoio que recebeu ao longo do ano. “Queria agradecer minha mãe, meu pai e todos que me ajudaram, comprando as rifas que minha mãe fez pra me ajudar a prosseguir na competição. Agradeço também minha irmã e meu irmão que sempre estiveram comigo”, afirmou. Ele também agradeceu à Gazeta de Vargem Grande pela divulgação das suas conquistas.

Última prova foi disputada no circuito de Interlagos