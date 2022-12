Via Crucis inaugurou Estação do Cruzeiro

Foi inaugurado neste domingo, dia 4, a Estação do Cruzeiro da Via Crucis do Caminho da Fé de Vargem Grande do Sul, construída pelos voluntários que fazem parte do grupo.

O evento teve início às 5h30, com concentração no Monumento de Aparecida. A saída da caminhada está prevista para às 6h e o trajeto será feito até o Cruzeiro, onde será entronizada a imagem de Nossa Senhora das Dores. Em seguida, será servido um café da manhã aos participantes.

Os organizadores pedem que os caminheiros levem um litro de leite para doação. O que for arrecadado será destinado ao Grupo de Apoio à Vida (Gavi), que auxilia pacientes com câncer em Vargem Grande do Sul. Aqueles que quiserem participar, mas não preencheram a sua ficha de inscrição, podem preenchê-la no dia.