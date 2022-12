Ação de prefeitura de Itobi combate escorpiões e dengue

Em Itobi, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e os Agentes de Combate a Endemias (ACEs) intensificaram o combate à dengue e a busca ativa de escorpiões na última semana.

Com o aumento das chuvas, a Secretaria Municipal de Saúde, através do setor de Endemias, desenvolveu estratégias e disponibilizou de maneira preventiva agentes, que estão realizando ações de conscientização.

Os agentes estão realizando visitas em comércios, residências e escolas com o intuito de abordar sobre arboviroses, a propagação de escorpiões e o risco do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, chikungunya e zika vírus.

Durante as visitas, a população foi orientada pelos agentes quanto à prevenção, e eliminação de focos dos insetos e escorpiões.

Nas ações, a equipe coletou larvas do mosquito Aedes aegypti em diversas residências.