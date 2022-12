Alunos da rede pública foram premiados com bolsas de estudo

Os melhores alunos da rede pública de Vargem Grande do Sul foram premiados com bolsas de estudos pelo concurso Melhor Aluno da Escola Pública, uma parceria entre Rotary Club, Unifeob e Anglo São João de São João da Boa Vista. O projeto vem sendo desenvolvido há oito anos.

Além de jovens de Vargem, também foram premiados estudantes de Itobi e Casa Branca. A entrega da premiação foi realizada pelo Rotary Club na terça-feira, dia 29, no salão de festas do Centro Pastoral São Benedito.

A iniciativa oferece uma bolsa de estudo completa para o ensino médio no Anglo, em São João da Boa Vista, a um aluno que esteja concluindo o ensino fundamental em uma das escolas públicas de Vargem. Já o estudante que esteja concluindo o ensino médio, concorre a uma bolsa integral em qualquer curso oferecido pela Unifeob.

Na ocasião, compuseram a Mesa o presidente do Rotary de Vargem, José Geraldo Ramazotti, o secretario Valdecir de Andrade, a supervisora Fátima Aparecida Médici e o supervisor Marcos Nogueira de Lima, ambos representando a Diretoria de Ensino, a diretora da E.E. Alexandre Fleming, Fabiana Bonini, e a professora coordenadora da E.E. José Gilberto de Oliveira Souza, Eliana Brochado.

A Diretoria de Ensino também estava sendo representada por Neiva Aparecida da Silva, Luiz Antônio Lizarelli Filho e Maria Paula Basilone. Também estavam presentes os representantes das escolas de Vargem Grande do Sul, Casa Branca e Itobi.

Fizeram uso da palavra o secretário Valdecir como responsável pelo Projeto do Melhor aluno nas três cidades. Ele agradeceu à Diretoria de Ensino, à Unifeob e ao Anglo pela parceria junto ao Rotary Club de Vargem.

A supervisora Fátima, representando a Diretoria de Ensino, agradeceu a presença de todos. Representando a Unifeob, Tarcila fez suas considerações.

Em seguida, os certificados de participação foram entregues a todos os alunos presentes e os certificados de agradecimento foram entregues aos representantes da Diretoria de Ensino.

O presidente Ramazotti fez as suas considerações e, ao final, os ganhadores das bolsas de estudo foram divulgados aos presentes.

Premiados

Na ocasião, um aluno de Vargem ganhou a bolsa para ingressar na faculdade. Rafael Carlos Occon, de 18 anos, concluiu o ensino médio na Escola Estadual José Gilberto de Oliveira Souza, e foi um dos premiados. À Gazeta de Vargem Grande, ele contou que fará psicologia. “Apliquei muito esforço nisso e se eu tiver que agradecer alguém, eu agradeço a mim mesmo por ter me esforçado por algo que eu queria”, disse.

Estudante na Escola Rita de Macedo em Itobi, Sabrina de Paula Gonçalves, de 18 anos, escolheu cursar arquitetura. “Foi o resultado de muito esforço, passei muitas noites estudando e deu certo. Agradeço aos meus pais que sempre me incentivaram a estudar”, pontuou.

Maisa Cristine Carneiro, da E.E. Francisco Thomaz de Carvalho, de Casa Branca, tem 18 anos e estudará psicologia no próximo ano. “Fiquei emocionada e surpresa. Sou grata pelos meus professores e minha escola, é a realização de um sonho”, relatou.

Dois alunos foram contemplados com bolsa no Anglo de São João da Boa Vista. De Vargem, Vinicius Cabral Thesolin, de 15 anos, foi o premiado. Ele completou o ensino fundamental na Escola Estadual Benjamin Bastos.

Em Casa Branca, o melhor aluno da escola pública foi Tulio Matheus da Silva, de 15 anos. Tulio concluiu o ensino fundamental da escola Eugênio de Lima.

Outra premiação

Na mesma solenidade, a aluna da Etec, Kauanny Leandrini Alaion, de 18 anos, também foi contemplada com a bolsa de estudos na Unifeob. Essa premiação foi uma parceria da Etec com a Unifeob, sem o envolvimento do Rotary Club. Ela cursará arquitetura e urbanismo. “É uma oportunidade muito boa, é o curso que eu sempre quis, agradeço a ETEC e todos os professores pelo apoio”, comentou.

Vinicius, do Benjamin, estudará no Anglo. Foto: Reportagem