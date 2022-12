Cliente de Grama é sorteado na campanha União Solidária do Sicredi

Três sortudos ganharão um iPhone 12 depois de terem sido contemplados no quinto sorteio da campanha União Solidária, realizada pelo Instituto CoopConecta, com apoio do Instituto Cocamar e Sicredi Dexis. São eles: Aparecida Maria Micali, da agência Pedro Taques Maringá (PR); Alceu Sakamoto da agência Sicredi Dexis, de São Sebastião da Grama e Karolaine da Silva da unidade Cocamar de Floresta (PR).

Além de premiar os contemplados em sorteio pela Loteria Federal, a campanha destinou R$ 3 mil para as entidades responsáveis pela venda dos cupons premiados: Instituto Educacional e Cultural Adveniat, Lar dos Idosos Antônio Anadão e Igreja Presbiteriana Renovada de Itambé. Alceu Sakamoto, de Grama, contribuiu com a iniciativa comprando apenas um cupom do Lar dos Idosos Dr. Antonio Anadão, que recebeu R$ 3 mil.

Os prêmios foram entregues na última semana, no dia 25. Alceu não pôde comparecer presencialmente na entrega do prêmio, mas foi representado pela afilhada Elizabete Mapeli. Pelo celular, o ganhador do Iphone 12 falou que estava muito feliz por ter sido premiado, mas destacou que o melhor foi ter colaborado com a entidade através da compra do cupom. O diretor do Lar dos Idosos, Milton João Hespanhol, recebeu o cheque simbólico no valor de R$ 3 mil.

A União Solidária, que está na quinta edição, conta com a participação de 615 entidades, de 116 municípios do Paraná e São Paulo. Já foram comercializados mais de R$ 3,6 milhões em cupons, recursos que ficarão integralmente com as entidades que atendem crianças, adolescentes, adultos, idosos, mulheres, pessoas com deficiência e em tratamento de câncer. Para isso, elas precisam inscrever projetos em www.campanhauniaosolidaria.com.br e recebem cupons de R$ 10 para comercializar.

Quem adquire os cupons participa de sorteios mensais. No total, são 12 iPhones, três Fiat Mobi e seis Honda CG Start 160. Ainda haverá o sorteio final dos três carros e das três motos em 14 de dezembro. As entidades que comercializarem os cupons contemplados com automóvel receberão R$ 5 mil cada e as responsáveis pelas vendas dos cupons dos celulares e motos ganham R$ 3 mil cada.