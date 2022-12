Primeira Feira do Produtor Rural será na quarta, dia 7

A primeira edição da Feira do Produtor Rural de Vargem Grande do Sul será na próxima quarta-feira, dia 7. A feira, organizada pela Prefeitura Municipal e pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), acontecerá todas as quartas-feiras na esquina das ruas Prudente de Moraes e Santana, onde antes funcionava a antiga rodoviária, a partir das 16h.

No local, serão oferecidos diversos produtos, como frutas, verduras, legumes, biscoitos, doces, condimentos e produtos artesanais. Até o início da semana, oito produtores haviam realizado suas inscrições. Qualquer produtor rural da cidade pode participar da feira, desde que realize o cadastro na Casa da Agricultura.

Ciro Manzoni, engenheiro agrônomo da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), e Bruno Angelini, engenheiro agrônomo da Prefeitura Municipal, ressaltaram que as feiras livres podem tornar-se importantes canais de comercialização, geração de renda e de trabalho para o município.

Para eles, a feira pode firmar-se como local de oferta de produtos de qualidade, cultivados em pequena escala, com uso reduzido ou sem nenhum defensivo químico, atendendo à demanda dos moradores que valorizam o produto regional e procuram alimentos com maior nível de segurança alimentar e nutricional.

“Estas ações podem potencializar e incrementar a comercialização da agricultura familiar do município, contribuindo com o abastecimento e o desenvolvimento da economia em âmbito local, favorecendo tanto produtores quanto consumidores numa estreita relação, que vai muito além do aspecto econômico. A feira proporciona comercialização direta, sem intermediários, tornando o preço dos produtos mais atrativo para os compradores e aumentando a margem de lucro dos vendedores”, disseram.

Os engenheiros agrônomos pontuaram que a agricultura familiar é reconhecida por sua produção diversificada e por contribuir significativamente com os abastecimentos local e regional.

Os produtores que quiserem participar da feira podem procurar a Casa da Agricultura, à Rua José Bonifácio, 813, para fazer a sua inscrição.