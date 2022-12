Câmara entregou Título de Cidadã Vargengrandense

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul fez a entrega do título de Cidadã Vargengrandense a Neyde de Lima Santos Corbelli, em sessão solene na quinta-feira, dia 1º.

A honraria foi entregue às 19h, por indicação do vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), aprovada por unanimidade pelos demais vereadores.

A entrega do Título de Cidadã Vargengrandense a Neyde Corbelli, aconteceu conforme Decreto Legislativo nº 78, de 11 de novembro de 2022, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município.

O título

O Título de Cidadão, compara o homenageado a uma pessoa nascida no município e que se distingue no cenário social, cultural, administrativo, econômico, religioso ou qualquer outra atividade que realizou no engrandecimento da comunidade de Vargem Grande do Sul.